El próximo 6 de agosto trae consigo un feriado inesperado que ha despertado la curiosidad de muchos. Pero, ¿cuál es la razón detrás de esta pausa en las actividades habituales? Descubre el motivo en la siguiente nota que elaboramos a continuación, respecto a esta fecha tan importante dentro del calendario nacional.

CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE EL PRÓXIMO 6 DE AGOSTO ES FERIADO

El 6 de agosto ha sido declarado feriado nacional en Perú para conmemorar la batalla de Junín, un evento crucial en la historia de la independencia sudamericana. La Ley N.° 31530, promulgada en agosto de 2022 y publicada en el diario oficial El Peruano, establece esta fecha para honrar la victoria patriota liderada por Simón Bolívar en 1824. La batalla de Junín, también conocida como la “batalla silenciosa”, preparó el terreno para la decisiva batalla de Ayacucho, que aseguró la liberación definitiva de la región del dominio español. Esta conmemoración es un reconocimiento al sacrificio y valentía de los combatientes que lucharon por la independencia.

Además de su importancia histórica, la nueva normativa garantiza que los empleados no tendrán que asistir a sus lugares de trabajo y recibirán el pago habitual correspondiente a otros feriados. En caso de que los trabajadores deban laborar, se presentan dos escenarios: recibir un día de descanso compensatorio o, en su defecto, ser remunerados con tres pagos: uno por el feriado, otro por el trabajo realizado y una sobretasa del 100%. Esta medida, supervisada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), busca asegurar el cumplimiento de las normas laborales y garantizar los derechos de los trabajadores peruanos.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR FERIADO?

El significado concreto de la palabra feriado es día no laborable por festividad oficial. Basándonos en el término puntual, un feriado es un día de descanso para el trabajador público y privado, y debe ser retribuido por el empleador con la remuneración ordinaria del equivalente al día laborado.

Las conmemoraciones o celebraciones oficiales suelen ser festividades asociadas a acontecimientos históricos, populares, religiosos, y clásicos como por ejemplo la Navidad de todos los 25 de diciembre.

El feriado es un derecho laboral, pero si por motivos consensuados con el empleador, el trabajador labora en el día que debió descansar, deberá recibir a fin de mes el valor del día más una sobretasa del 100%. Este cómputo es llamado como la triple remuneración diaria.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

En conclusión, podemos definir que la diferencia que radica entre un feriado y un día no laborable compensable es que el primero corresponde a días anuales considerados por la ley, y que se convierten en un derecho al descanso remunerado para el trabajador, y el segundo forma parte de disposiciones gubernamentales establecidas mediante DS, y que deben ser compensados para su correcta ejecución.

La finalidad de decretar los días no laborables compensables es de fomentar el turismo interno, y en la mayoría de los casos construir un puente festivo que signifique mayor impacto en la promoción de la actividad turística y receptiva.

En tanto, los feriados nacionales calendarizados son fijados con anticipación y forman parte de un cronograma establecido para el descanso de los trabajadores como un derecho laboral.

¿QUÉ DÍAS NO LABORABLES FUERON APROBADOS POR EL GOBIERNO ESTE 2024?

A inicios de año, el Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N°011-2024-PCM mediante el diario El Peruano, que declara días no laborables compensables para los trabajadores del sector público, durante el presente año. Sin embargo, las horas que se dejaron de laborar tendrán que ser recompensadas en los siguientes 10 días o en todo caso que lo determine el jefe inmediato.

Mientras que, los del sector privado pueden optar por tomar dicha disposición, pero con la condición que haya un acuerdo entre el empleador y sus empleados. De esta manera, ambos tienen que pactar la fecha en que se devolverá las horas que no se trabajaron, pero si no existe concertación la última decisión lo tomará el empleador. Por consiguiente, aquí te presentamos el listado de los días no laborables para este 2024:

Viernes 26 de julio de 2024

Lunes 7 de octubre de 2024

Viernes 6 de diciembre de 2024

Lunes 23 de diciembre de 2024

Martes 24 de diciembre de 2024

Lunes 30 de diciembre de 2024

Martes 31 de diciembre de 2024.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS FERIADOS INCORPORADOS EN EL CALENDARIO PERUANO?

Aquí, te presentamos los motivos por los cuales se determinó que cada nuevo feriado se incorpore al calendario peruano establecidos en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 713:

Día de la Fuerza Aérea del Perú (23 de julio): Durante la madrugada del viernes 23 de junio de 2023, el Congreso de la República aprobó la ley que declara a esta fecha para honorificar al capitán FAP José Abelardo Quiñones.

Batalla de Arica y Día de la Bandera (7 de junio): Ley aprobada por insistencia para establecer que esta fecha sea declarada como feriado nacional, y publicada el 15 de junio en conmemoración de ambas efemérides patrióticas.

Batalla de Junín (6 de agosto): El 7 de julio de 2022, el Congreso aprobó declarar feriado nacional al 6 de agosto en honor a este importante hecho que permitió consolidar la posterior independencia del Perú.

Batalla de Ayacucho (9 de diciembre): Efemérides aprobada el 9 de diciembre de 2021 por el pleno del Congreso de la República para rememorar este significativo suceso patrio.

Es importante mencionar que, la incorporación de estos días festivos tiene la finalidad de balancear el tiempo de trabajo y de descanso de los peruanos, también de incentivar las actividades culturales, patrióticas y de ocio en la ciudadanía.