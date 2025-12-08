El lunes 8 de diciembre es un día marcado en el calendario nacional. No es solo un feriado para descansar o planificar un viaje, sino que conmemora una de las festividades religiosas más importantes del Perú y la fe católica. Aquí te contamos la historia de la Inmaculada Concepción, y por qué este día se paga con una sobretasa si te toca trabajar.

¿Por qué es feriado el 8 de diciembre en Perú? El Día de la Inmaculada Concepción

El 8 de diciembre es una fecha clave para la Iglesia Católica y es la razón directa por la que es feriado en Perú, así como en varios países de Hispanoamérica.

¿Qué celebra la Inmaculada Concepción?

Esta festividad celebra el dogma de fe que sostiene que la Virgen María fue concebida sin el pecado original que heredan todos los seres humanos.

Dogma de Fe: Fue proclamado oficialmente por el Papa Pío IX en 1854.

Fue proclamado oficialmente por el Papa Pío IX en 1854. Tradición Peruana: En Perú, esta fecha es celebrada con gran fervor, especialmente en diversas provincias andinas donde se realizan procesiones y fiestas patronales en honor a la Virgen, razón por la cuál se da feriado.

8 de diciembre es declarado feriado desde 2022

El feriado nacional del 8 de diciembre conmemora el dogma católico de la Inmaculada Concepción de María, proclamado oficialmente en 1854. Esta celebración religiosa se lleva a cabo nueve meses antes del nacimiento de la Virgen (que se celebra el 8 de septiembre).

La creencia central de este dogma, avalada por dos mil años de tradición cristiana, sostiene que la Madre de Dios fue preservada del pecado original desde el instante mismo de su concepción, gracias a los méritos de su hijo, Jesucristo.

Gracias a la legislación vigente desde 2022, el hecho de que el Día de la Inmaculada Concepción (lunes 8 de diciembre) antecede a la conmemoración de la Batalla de Ayacucho (martes 9 de diciembre), genera un fin de semana largo que permite a los trabajadores tanto del sector público como privado gozar de un descanso extendido entre el sábado 6 y el martes 9 de diciembre de 2025.

8 de Diciembre: ¿Día no laborable o feriado nacional?

Es crucial entender la diferencia para tu pago. El 8 de diciembre es un feriado nacional (También llamado feriado calendario), lo que significa que su cumplimiento es obligatorio para el sector público y privado.

Feriado Nacional: Es un día de descanso remunerado y no es compensable .

Es un día de descanso remunerado y . Día No Laborable: Es un día que se debe devolver con horas de trabajo en otra fecha.

¿Cómo se paga el 8 de diciembre si me toca trabajar?

Si tu empleador te solicita trabajar durante el feriado del 8 de diciembre, tienes derecho a una remuneración especial según la legislación laboral peruana.

La regla del pago triple

El trabajador que labora en un feriado sin descanso sustitutorio posterior tiene derecho a recibir un pago equivalente a tres remuneraciones por ese día:

La remuneración por el día feriado (ya incluida en tu pago mensual). La remuneración por el trabajo realizado (sobretasa del 100%). La sobretasa del 100% por haber laborado en un día feriado.

Ejemplo: Si tu sueldo diario es S/ 100, por trabajar el 8 de diciembre sin descanso sustitutorio, recibirás S/ 300 por ese día.