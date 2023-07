El cristianismo volverá a festejar un acto solemne en honor a otro de los discípulos de Jesucristo tras la celebración del Día de San Pedro y San Pablo del 29 de junio. La figura de Santo Tomás Apóstol es venerada anualmente tanto por la Iglesia católica como ortodoxa durante cada tercer día del sétimo mes del año, y además representa el patronazgo de millones de personas a nivel mundial. Conoce quién fue, y porqué es una festividad importante en el calendario santoral que se conmemora el 3 de julio.

¿QUIÉN FUE SANTO TOMÁS APÓSTOL Y POR QUÉ LA EFEMÉRIDES EN SU HONOR SE CELEBRA EL 3 DE JULIO?

Los fieles devotos de Tomás visitarán las iglesias más céntricas o cercanas a su hogar con la finalidad de orar y pedir por la recuperación de algún familiar, la salud de los enfermos, y también la prosperidad económica.

Este movimiento masivo que seguramente significará la celebración de la fiesta de uno de los 12 apóstoles de Jesús según el Nuevo Testamento, se llevará a cabo a solo 3 días de la efemérides relacionada a Pedro y Pablo, y en un 3 de julio que rememora la muerte de mártir que tuvo.

De acuerdo a información compartida y publicada por Aciprensa y la plataforma del Vaticano, Santo Tomás Apóstol fue un humilde pescador de Galilea cuyo nombre en arameo es igual a “gemelo”, y también llamaban Dídimo, y quien al principio llegó a ser reconocido y llamado como “el incrédulo” porque llegó a decir lo siguiente que figura plasmado en uno de los versículos del Evangelio de Juan en la Biblia:

- “Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré”

Asimismo, la tradición cristiana cuenta que al judío Tomás le tocó evangelizar Siria y luego la ciudad de Edesa, desde donde se trasladó y permaneció durante 7 años para fundar la primera comunidad cristiana de Babilonia (Mesopotamia), y también se le atribuye haber recibido el cinto de la Santísima Virgen María, madre de Jesús de la quien tampoco creyó en su Asunción.

Con respecto a la fecha conmemorativa del 3 de julio enmarcado en el calendario santoral, la efemérides se celebra en esa fecha anual porque luego de uno de sus tantos viajes para predicar el Evangelio y llevar la palabra de Cristo a China, retornó a la India, país donde es catalogado como santo patrón, y murió atravesado por una lanza en la actual ciudad de Chennai en el año 72.

SANTO TOMÁS APÓSTOL : ¿DE QUIÉNES ES PATRONO EL DISCÍPULO DE CRISTO QUE FALLECIÓ EL 3 DE JULIO DEL 72?

Pese a la incredulidad que demostró ante la imagen de Jesucristo y la Virgen María, Santo Tomás Apóstol terminó convirtiéndose en un ferviente y profundo creyente de la palabra y divinidad de Dios, y terminó demostrándolo en prédicas llevadas a cabo en Persia, Etiopía e India, país asiático donde fallecería martirizado en el año 72.

Es importante resaltar y destacar, que su gran labor difundiendo el Evangelio, además, en el imperio de los partos, y regiones de Medos e Hircania, le valió el actual reconocimiento que posee como patrono de profesionales en diversos rubros vinculados a la arquitectura, construcción, Derecho, teología y también de las ciudades de Prato, Parma y Urbino en Italia.