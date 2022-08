La flamante vicepresidenta de la República de Colombia, Francia Márquez, cumplió 2 semanas al mando de su ostentoso cargo político, y se convirtió en tendencia por primera vez. La activista medioambiental de 40 años participó de una ceremonia a la que fue invitada. Te contaremos lo que sucedió y porqué su nombre se volvió viral en redes sociales.

Este viernes 19 de agosto, Francia Márquez visitó el Planetario de Bogotá, centro cultural de la ciudad.

En el marco de un acto despedida, la Fundación She Is, una de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de mayor impacto en Colombia, organizó una ceremonia con la finalidad de presentar a las 35 niñas que fueron elegidas para viajar al Space Center de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) con sede en Houston, Estados Unidos.

Este importante anuncio, que forma parte del proyecto “Ella es Astronauta”, tuvo la presencia de la vicepresidenta colombiana.

La @ViceColombia @FranciaMarquezM despidió este viernes, desde @planetariobta, a un grupo de 35 niñas de 22 departamentos del país, que cumplirán el sueño de conocer la sede principal de @SpaceCenterHou de la @NASA_es en #Houston. #EllaEsAstronauta pic.twitter.com/fNL49n1gCE — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) August 20, 2022

¿POR QUÉ SU NOMBRE SE VIRALIZÓ?

Previo al viaje de las 35 niñas a la base central de la NASA, Francia Márquez se pronunció para brindar un discurso, y manifestó varias frases como “el cambio es con las mujeres, con las jóvenes, con las niñas. Estamos creando futuro. Ustedes son parte fundamental de lo que será la nueva Colombia”.

Una de estas menciones, ofrecidas por la vicepresidenta de Colombia, fue magnificada y convertida en viral por los internautas.

Mientras se refería sobre el futuro de las jóvenes, un término resaltó por encima de su discurso.

Dijo que “esperamos verlas en unos años, como matemáticas, científicas, ingenieras, astronautas, astrólogas, aportando al desarrollo de su país y del mundo”.

35 niñas de Colombia viajan a la NASA a capacitarse y la Vicepresidenta Francia Márquez les dice que espera verlas convertidas en unos años en “astrólogas” 😳 pic.twitter.com/JIdsbaMtx1 — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) August 21, 2022

En este deseo, incluyó una palabra que no guarda relación con las carreras asociadas a la ciencia natural que estudia los cuerpos celestes del universo.

Según la Real Academia Española (RAE), astrología significa “estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas”.

Lo expuesto por Francia Márquez, claramente se trató de un lapsus involuntaria.

Lamentablemente para ella, lo dicho no pasó inadvertido, y causó revuelo y rebote negativo entre los internautas.

REACCIÓN A “ASTRÓLOGAS”

Posterior al discurso, Francia Márquez se volvió viral, y no de forma positiva.

Algunos de los internautas retuitearon lo expresado por la vicepresidenta de Colombia, y hasta la calificaron como “analfabeta”.

También se pueden leer comentarios conciliadores como “yo no creo que piense que significan lo mismo, se ha equivocado. Claramente tiene que rectificar y aprender”.

Otra usuaria de la red social, que dice ser astrónoma de profesión, y así lo evidencia su perfil, se refirió sobre el tema, y dijo que “la embarró diciendo astrólogas en vez de astrónomas, pero no creo que piense que son lo mismo. Como astrónoma que soy, es más común de lo que quisiera yo, que la gente se confunda con los términos porque suenan parecido y tienen que ver con el universo”.

A raíz de lo sucedido, Francia Márquez aún no se manifiesta ni pública ni virtualmente sobre el término que ha causado tanta controversia.