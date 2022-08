El exseleccionado y mítico goleador argentino, Gabriel Omar Batistuta, ha sido materia de un embargo de propiedades e inmuebles. La demanda del Juzgado Federal de Reconquista finalmente tuvo una triste sentencia para el segundo goleador histórico de la selección de fútbol de Argentina. Te contaremos los detalles sobre el despojo que sufrió, y el valor económico que representa.

El miércoles 17 de agosto, el juez federal de Reconquista (Santa Fe), Aldo Alurralde, determinó y dispuso que se haga efectivo el embargo de propiedades y vehículos pertenecientes a Gabriel Batistuta.

Sí, el delantero que dejó huella en Europa, y anotó 54 goles con su selección, está envuelto en líos tributarios.

La sentencia final se valoriza en un importe millonario por concepto de capital e intereses.

Previamente, el exfutbolista había presentado una medida cautelar para no pagar el impuesto, pero fue rechazada por el mismo juez en mayo de este 2022.

Finalmente, el caso de Batistuta fue derivado a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia (Chaco), quienes a cargo de las juezas María Denogens, Rocío Alcalá y Patricia García, rechazaron el recurso presentado.

De esta forma, todo volvió a estar en manos del juzgado santafesino.

CUÁL ES LA RAZÓN DEL EMBARGO

Esta sentencia se resolvió, luego de una demanda de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), debido a incumplimientos, por parte de Batistuta, en el pago de la ley decretada y denominada como Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas (impuesto a la riqueza).

Este aporte fue aprobado por el Congreso de la Nación Argentina con el fin de paliar los efectos de la pandemia por el COVID-19.

El “impuesto a la riqueza” se aprobó a principios de diciembre del 2021 con el objetivo de fiscalizar los patrimonios que superen a los 200 millones de pesos.

Gabriel Batistuta recurrió en primera instancia a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo número 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para presentar una medida cautelar.

Dicho fuero, declaró la medida como incompetente, y remitió el caso al Juzgado Federal de Reconquista, ciudad oriunda del mítico delantero argentino.

EMBARGO MILLONARIO

El embargo de inmuebles y vehículos automotores, de propiedad del exfutbolista de 53 años, significa una pérdida económica millonaria.

Aldo Alurralde ordenó la retención por orden judicial de 3 casas, y autos valorizados en, exactamente, 71 millones 96 mil 882 pesos.

Este monto se divide en el total de recursos físicos y financieros (46 millones 59 mil 135 pesos) y el conjunto de bienes (25 millones 37 mil 746 pesos).

El embargo no se ejecutó con anterioridad porque, en mayo, el exfutbolista interpuso una nueva medida cautelar, y recién el 29 de junio un Tribunal de Alzada (Chaco) falló a favor del juez de primera instancia.

HABLÓ EL JUEZ

El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, se refirió con respecto a la decisión de dar inicio a un pedido de la AFIP.

El magistrado aclaró que se trata de una medida habitual aplicada para deudas fiscales.

“Lo que se traba es una medida cautelar previo a lo que luego será, en el caso de estimarlo necesario la AFIP, un juicio de ejecución fiscal. Siempre estamos hablando de deudas tributarias. El deudor tributario no es evasor. Es no pagar un tributo porque no puedo, no quiero o me olvidé”, aseveró Alurralde.

Esto lo manifestó en diálogo para un medio local del municipio de Vera en la provincia de Santa Fe.