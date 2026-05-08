Resumen

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Una adecuada higiene de manos reduce de forma significativa la incidencia de diversas enfermedades infecciosas | Foto: Referencial
Una adecuada higiene de manos reduce de forma significativa la incidencia de diversas enfermedades infecciosas | Foto: Referencial
Por Redacción EC

El pasado 5 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Higiene de Manos, una fecha que pone en agenda uno de los hábitos más simples y, a la vez, más efectivos para prevenir enfermedades: lavarse y secarse bien las manos.