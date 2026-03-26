Historia del Día Mundial del Queso: por qué se celebra cada 27 de marzo y sus beneficios

Las vitaminas y propiedades nutricionales de productos lácteos le brindan al organismo un sinfín de beneficios para el fortalecimiento del sistema inmunológico y óptimo funcionamiento del cerebro. El Día Mundial del Queso es una efemérides que justamente busca resaltar y valorar la tradición milenaria de este alimento sólido que aporta proteínas de alto valor biológico. Conoce porqué se conmemora cada 27 de marzo, qué es, y de qué forma favorece al cuerpo humano.

¿QUÉ ES EL DÍA MUNDIAL DEL QUESO CELEBRADO CADA 27 DE MARZO?

El queso es uno de los alimentos infaltables en los desayunos peruanos, por ejemplo, por su sabor, variedad, nutrientes, y porque además combina tanto dentro de un pan como encima de fideos en su versión rallada.

Hace exactamente 22 años fue el día que inicialmente fue instaurado para ser celebrado a nivel nacional por uno de los país que más produce este alimento rico en vitaminas y así terminó convirtiéndose con el transcurrir de los años en un día celebrado internacionalmente, extendiéndose a otras naciones europeas, en el Día Mundial del Queso.

La Asociación Quesos del Terruño de Francia fue la empresa que tuvo la iniciativa de crear una efemérides que le permitiera a la población y sus consumidores valorar y recordar que el queso francés de leche cruda es un alimento de interés nacional y cultural.

“El País de los Mil Quesos”, muy famoso por sus Roquefort, Mimollete y Camembert, entre otros, tiene en este alimento a uno de los abanderados de su gastronomía, y producto lácteo consumido por aproximadamente el 96% de franceses en el transcurso de una semana.

Según las estimaciones, Francia, por ejemplo, produce entre 200 a 1,800 variedades de queso, y gracias al Día Mundial del Queso promovido y proclamado en 2001, y a pesar de no tener carácter de oficial, otros países lo conmemoran, también, para remarcar, distinguir y destacar sus tradiciones locales en base a la producción de este alimento que forma parte de las mesas de los hogares en el mundo.

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA EL QUESO A NUESTRA SALUD?

La conmemoración del Día Mundial del Queso de cada 27 de marzo se convierte en el día y ocasión perfecta para recordar lo esencial que es consumir una porción de este alimento sólido al día.

El queso son del mismo tipo que las carnes rojas, y por ello su alto valor proteico ayuda a formar, reparar y mantener los tejidos del cuerpo humano.

Asimismo, es una de las principales fuentes de calcio, mineral fundamental para la salud de los huesos, contiene aminoácidos, reduce la placa bacteriana, estimula la producción de saliva, y además tiene un efecto positivo en la lucha contra la osteoporosis, por ejemplo.

Durante el embarazo, el queso, también, ayuda a las personas gestantes porque contiene una gran cantidad de ácido fólico, y favorece la producción de leche materna.

Cabe resaltar, que su composición consta y se caracteriza por estar elaborado a partir de la leche cuajada de vaca, cabra, oveja u otros mamíferos, y sus diferentes estilos y sabores son el resultado del uso de distintas especies de bacterias y mohos, niveles de nata en la leche, curación, y tratamientos en su proceso.