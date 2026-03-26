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Historia del Día Mundial del Queso: por qué se celebra cada 27 de marzo y sus beneficios
Historia del Día Mundial del Queso: por qué se celebra cada 27 de marzo y sus beneficios
Por Redacción EC

Las vitaminas y propiedades nutricionales de productos lácteos le brindan al organismo un sinfín de beneficios para el fortalecimiento del sistema inmunológico y óptimo funcionamiento del cerebro. El Día Mundial del Queso es una efemérides que justamente busca resaltar y valorar la tradición milenaria de este alimento sólido que aporta proteínas de alto valor biológico. Conoce porqué se conmemora cada 27 de marzo, qué es, y de qué forma favorece al cuerpo humano.

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