Hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar: Descubre el origen tras su conmemoración todos los 30 de marzo

Los tipos de empleo y las múltiples formas de generar ingresos para subsistir convierten al rubro doméstico en la principal fuente de trabajo de las mujeres en su mayoría. El Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar es conmemorado anualmente cada penúltimo día del mes de marzo desde hace más de 30 años, y avalado por instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras. Conoce porqué se escogió el día 30 para celebrarlo, desde cuándo es una efemérides, y qué importancia tiene a nivel mundial.

¿CUÁNDO Y POR QUÉ SE CONMEMORÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR?

La reivindicación de los derechos laborales de quienes contribuyen a la sociedad a través de los cuidados, asistencia y atención a millones de familias en el mundo, constituye uno de los pilares establecidos el día de proclamación de la efemérides vinculada al servicio doméstico.

El trabajo que se ejecuta en una casa a tiempo completo o part-time a cambio de una remuneración debe estar acompañado por el otorgamiento de beneficios laborales como el descanso semanal, gratificaciones, vacaciones, entre otros.

Hace exactamente 35 años, en 1988, el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar fue instituido en el Distrito Capital de Colombia, ciudad donde se llevó a cabo el I Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, y en la cual, además, se acordó la fundación de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO) gracias a la participación de 11 países.

Aquella jornada, la efemérides quedó fijada para conmemorarse cada 30 de marzo, y años después recibió el aval y respaldo formal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), OIT y gobiernos latinoamericanos y europeos.

Con el propósito de colocar en agenda política esta fecha conmemorativa, y poner de manifiesto la discriminación sistemática, precariedad, infravaloración e invisibilidad que sufre este sector laboral, los penúltimos días del tercer mes del año representan la oportunidad para destacar y valorar la importancia de la labor que ejercen, y con ello el cumplimiento de sus derechos sociales, laborales y económicos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR CADA 30 DE MARZO?

La OIT brindó en junio de 2022 una cifra que alarmó a este importante, pero estructuralmente discriminado sector laboral.

Apenas el 6% de las trabajadoras domésticas en el mundo se encuentran protegidas y tienen cubierto el acceso a un seguro médico, prestaciones por jubilación, y otros más, mientras que el restante 94% carece de todo lo mencionado por prestar sus servicios.

Según la ONU, la conmemoración del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar reviste de importancia porque permite promover la valía de una de las ocupaciones más antiguas que proviene del trabajo esclavo y otras formas de servidumbre, y realizar convocatorias masivas para exigir el respeto por el cumplimiento de sus obligaciones laborales y personales.

En América Latina y el Caribe, de acuerdo a datos vertidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la OIT, se estima que entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, y el 93% son mujeres.

Asimismo, más del 77,5% de las mujeres empleadas en el sector del trabajo doméstico realizan sus funciones en condiciones de informalidad, y los países con mayor proporción de trabajadoras del hogar habitan en Paraguay, Argentina y Brasil.