La costumbre de acariciar gatos no sería un gesto tan simple como muchos imaginan. Diversas investigaciones desarrolladas por universidades y especialistas en comportamiento humano sostienen que este hábito cotidiano puede revelar rasgos importantes de la personalidad y del estado emocional de las personas. El contacto frecuente con felinos estaría relacionado con la necesidad de tranquilidad, la búsqueda de afecto seguro y la regulación del estrés, además de generar beneficios físicos y psicológicos comprobados científicamente. Expertos también advierten que la manera en que una persona interactúa con un gato puede reflejar cómo construye vínculos emocionales y enfrenta situaciones de tensión. Descubre qué revela la psicología sobre quienes sienten una fuerte necesidad de acariciar gatos y cómo este comportamiento influye en la salud mental y emocional.

¿POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS NO PUEDEN EVITAR ACARICIAR GATOS?

Según especialistas de la Universidad de Nottingham Trent, quienes disfrutan del contacto frecuente con gatos suelen presentar rasgos vinculados a la empatía, la sensibilidad emocional y la introspección. La psicología explica que muchas personas encuentran en los felinos una forma de conexión tranquila y poco invasiva, ya que estos animales establecen vínculos basados en la confianza y el respeto por el espacio personal. Además, acariciar a un gato favorece la liberación de oxitocina, hormona asociada a la calma y el apego emocional.

¿QUÉ BENEFICIOS EMOCIONALES TIENE CONVIVIR CON GATOS?

Diversas investigaciones difundidas por la revista Psychology Today señalan que interactuar regularmente con gatos puede disminuir el estrés, aliviar la sensación de soledad y mejorar el estado de ánimo. Los expertos indican que el contacto físico con los felinos incrementa la producción de endorfinas y neurotransmisores relacionados con el bienestar. Incluso, estudios sobre salud mental revelaron que una gran cantidad de dueños de gatos considera que la compañía felina les ayuda a afrontar mejor las dificultades diarias y a mantener rutinas más relajadas.

¿CÓMO DEBE SER LA INTERACCIÓN CORRECTA CON LOS FELINOS?

Un estudio realizado por la Universidad de Nottingham y la Universidad de Nottingham Trent analizó la conducta de personas interactuando con gatos desconocidos. Los investigadores concluyeron que muchas veces quienes creen conocer mejor a los felinos tienden a tocar zonas incómodas para ellos, como la barriga o la base de la cola. Sin embargo, los especialistas recomiendan dejar que el gato tome la iniciativa y centrar las caricias en áreas que suelen resultar agradables, como debajo de la barbilla o cerca de las orejas, según recoge Infobae.

(Foto: AFP) / EMMANUEL DUNAND

¿EXISTEN BENEFICIOS FÍSICOS AL ACARICIAR GATOS?

La ciencia también encontró efectos positivos en la salud física. Estudios internacionales señalan que convivir con gatos puede contribuir a reducir el cortisol, mejorar la presión arterial y disminuir el riesgo de problemas cardiovasculares. Además, el ronroneo felino, que se produce en determinadas frecuencias, ha sido asociado con procesos de relajación y alivio del dolor.

Expertos sostienen que el vínculo humano-felino no solo fortalece el bienestar emocional, sino que también puede favorecer la salud general de las personas, promoviendo hábitos más tranquilos y una convivencia diaria emocionalmente más estable y saludable para muchas familias.

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