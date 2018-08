¿Por qué es importante tomar el café inmediatamente después de prepararlo?

Uno de los mayores placeres de muchos es poder disfrutar de una taza de café calientita en días fríos, cuando se está muy cansado, con sueño o cuando simplemente se quiere percibir su delicioso aroma. No hay hora perfecta para tomarlo, cualquier momento puede ser el indicado, pero eso sí, hay una regla que los expertos recomiendan no romper: este se debe tomar recién pasado y no varias horas después, ¿por qué?

Si solo buscas una dosis de cafeína, puedes recalentar en el microondas el café una vez que se enfrió pero si lo que en verdad deseas es saborearlo de principio a fin, lo importante es la frescura.

Es por esta razón que se debe consumir recién hecho pues al enfriarse ya no se puede apreciar el café en su máximo aroma, cuerpo y sabor. Eso sí, si tu idea es preparar café frío o con hielo, esto no aplica.

El cuarto viernes del mes de agosto se celebra en nuestro país el Día del Café Peruano, una gran oportunidad para ir en búsqueda de una taza caliente y, aunque los expertos recomiendan degustarlo solo, hay diversas opciones como los capuccinos, lattes y demás.

La base para un buen café siempre será el grano natural y fresco. En el Perú hay grandes opciones provenientes de Villarica, Jaén, Chanchamayo y Quillabamba que se caractericen por su alta calidad.

El Perú es el segundo productor de café orgánico del mundo y ocupamos el cuarto lugar en producción con certificación sostenible, lo que le otorga ventaja en la promoción de cafés especiales.

“La mejor taza de café es la que tiene la mejor mezcla de granos, que aportan características y cualidades diferentes”, revela Ana María Bugosen, especialista en hacer mezclas de café en la Cafeladería 4D.

Y es que el secreto para un buen café, además de tomarlo una vez que sale de la cafetera, es la selección de los granos, el proceso de secado, la mezcla y el tostado. La unión de todo esto hará que se sientan las cualidades de la bebida al momento de probarla y que su sabor permanezca en boca.

No hay nada como un buen café en cualquier momento del día y más aún si tenemos en cuenta sus beneficios pues ayuda a mejorar la concentración, sirve como antioxidante y reduce el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, respiratoria, ictus, diabetes, infecciones y lesiones.