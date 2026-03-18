Diversas son las simbologías cuyo significado revelan información que quizá desconoces, pero revisten de importancia cuando se trata de la energía recibida a través de ciertos objetos. En ese sentido, hoy vamos a referirnos a un reloj que de encontrarse malogrado, podría estar evidenciando falta de algo muy particular dentro de casa, y tal y como lo revelan los principios clave de milenaria técnica japonesa a partir de la cual termina valorándose como instrumento que no solo sirve para medir el tiempo. Resultando fundamental para la organización de rutina diaria, conoce las razones detrás de contar con uno colgado a la pared, pero sin funcionar debidamente.

POR ESTE MOTIVO NO DEBERÍAS TENER EN CASA, UN RELOJ DETENIDO O ABANDONADO

Milenariamente, algunas técnicas o disciplinas con más de 3 mil años de antigüedad, tienden a llamar la atención de las personas sobre todo, debido a lo que plantean buscando enfocarse en la distribución, orientación y decoración de espacios interiores con objetos como el reloj.

De acuerdo a la información brindada por parte de medios especializados, el Feng Shui viene a representar el método chino que puedes terminar implementando en tu hogar, y manteniendo la libre circulación de energía positiva a través de la operatividad de dicho instrumento, por ejemplo.

Si tienes un reloj detenido o abandonado, y bien pegado a la pared, lo que puede sucederle a tu casa como entorno, es que según la milenaria técnica, cada ambiente pierda dinamismo, y quede estancada de todo progreso.

Este caso muy particular, evidenciaría que el reloj detenido te refleja sensación de bloqueo, e incluso a nivel emocional, y de acuerdo a los principios clave del Feng Shui, simboliza paralizaciones ligadas al ámbito laboral, por ejemplo, debiendo así evitar también tenerlo guardado o en desuso.

LAS REGLAS DEL FENG SHUI QUE DEBES SEGUIR PARA BRINDARLE ARMONÍA A TU HOGAR

Abre ventanas y deja que circule el aire por todo tu hogar.

Mantén la limpieza y el orden en cada rincón de tu hogar.

No guardes cosas debajo de las camas que integran tu hogar.

Aromatiza tu hogar con inciensos y velas aromáticas, e incorpórale también tanto plantas como flores frescas.

Mantén limpio e iluminado tu ingreso principal a casa.

Coloca plantas o cristales en centro de hogar, considerando usar tonos cálidos como el amarillo, y beige.

ESTE MILENARIO EJERCICIO CHINO MEJORA LA FUNCIÓN CEREBRAL Y TE BRINDA ENERGÍA

Con el transcurrir del tiempo, existen procesos naturales que llegan a manifestarse producto de la edad en particular, siendo el envejecimiento aquel conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas donde la memoria y el olvido, por ejemplo, pueden terminar retrasándose gracias a la práctica de milenario ejercicio asiático.

Es así como hoy llama la atención el Tai Chi, la reconocida “meditación en movimiento” resaltada hasta por Harvard, que es objeto de análisis mediante artículo de investigación publicado en Annals of Internal Medicine, donde se concluye que su versión mejorada favorece la “cognición global y el rendimiento en tareas duales” de más de 300 adultos mayores evaluados.

Dicho milenario ejercicio con orígenes en China que “implica mover el cuerpo de forma lenta, suave y precisa, mientras se respira profundamente”, reviste de suma importancia para el ser humano en general, pero más aún como lo destacamos líneas arriba, hacia las personas cuyo envejecimiento representa pérdida de memoria paulatina, por ejemplo, y hasta puede terminar derivando en enfermedades como Alzhéimer, Párkinson u otras demencias.