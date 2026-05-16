A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, miles de aficionados alrededor del planeta han expresado su molestia por la enorme brecha que hay entre los precios oficiales de las entradas y las desorbitadas cifras de la reventa. Aunque la FIFA anunció boletos accesibles para algunos partidos, en plataformas digitales ya circulan reventas con montos extremadamente altos que han generado polémica y debate en redes sociales. Mientras algunos consideran que el evento se ha convertido en un espectáculo inaccesible para gran parte del público, otros sostienen que se trata de una consecuencia del sistema de mercado que domina los grandes eventos deportivos en territorio estadounidense. Conoce qué explica la FIFA sobre esta situación y por qué los precios continúan causando controversia entre los fanáticos.

¿POR QUÉ LAS ENTRADAS DEL MUNDIAL 2026 HAN GENERADO TANTA INDIGNACIÓN?

El malestar entre los seguidores del fútbol surge por la coexistencia de dos escenarios completamente opuestos dentro del negocio del entretenimiento deportivo. Por un lado, la FIFA argumenta que su plan tarifario contempla opciones muy accesibles, pero la realidad del espectador común es muy distinta al toparse con costes inflados exponencialmente en el mercado secundario.

Aunque la institución organizadora recalca que su objetivo es “garantizar acceso justo a nuestro juego tanto para los aficionados ya existentes como para los potenciales”, la aplicación del modelo comercial dinámico en el país norteamericano permite que los boletos alcancen cotizaciones desmesuradas en la web, diluyendo la promesa de un evento inclusivo.

El Estadio de Nueva York-Nueva Jersey (cuyo nombre ha cambiado temporalmente de MetLife Stadium). (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

¿QUÉ ARGUMENTA LA FIFA SOBRE SU ESTRATEGIA DE COSTOS?

El ente rector del balompié argumenta que diseñó una escala de precios muy diversa que se amolda a lo que el público exige en cada compromiso. Para demostrarlo, aseguran haber lanzado más de 100.000 pases económicos dentro de la denominada ‘categoría 4’ con un valor de 60 dólares, reservando incluso un millar de estos para el encuentro definitivo. Adicionalmente, justifican las fluctuaciones explicando que su metodología “está en línea con las tendencias de la industria en distintos deportes y espectáculos, donde se ajustan los precios para optimizar las ventas y la asistencia”.

En esta línea, la FIFA remarcó que los ingresos generados por la Copa del Mundo no tienen fines privados. De acuerdo con la organización, el dinero obtenido será destinado al desarrollo del fútbol masculino, femenino y juvenil en sus 211 asociaciones miembro alrededor del mundo.

El Kansas City Stadium.

¿CÓMO FUNCIONA EL MERCADO DE REVENTA LEGAL EN ESTADOS UNIDOS Y HASTA DÓNDE HA LLEGADO?

En el territorio estadounidense, la legislación ampara por completo la reventa de entradas por internet, otorgando total libertad a los intermediarios para fijar las sumas que consideren convenientes. Este esquema de libre mercado, habitual en citas como el Super Bowl o las finales del baloncesto norteamericano, ha provocado que para la Copa del Mundo se listen pases por montos delirantes que llegan a superar el millón de dólares.

No obstante, los expertos aclaran que estos números actúan muchas veces como anzuelos comerciales que se van modificando según las ofertas reales de los interesados. El panorama ha generado comentarios irónicos incluso en las altas esferas del fútbol; de hecho, el propio mandamás de la organización, Gianni Infantino, bromeó señalando que si un comprador decide desembolsar dos millones de dólares por un asiento, él mismo le entregará ‘perrito y bebida’ para que disfrute del mejor espectáculo.

¿LOS ORGANIZADORES OFRECEN UN MERCADO SEGUNDARIO?

Para contrarrestar el fraude y la especulación desmedida de terceras partes, la organización del torneo ha implementado su propia herramienta de intercambio. Se trata del FIFA’s Resale Marketplace, un espacio virtual creado con la intención de proporcionar un entorno confiable para los usuarios que requieran transferir o comercializar sus localidades.

Según el organismo deportivo, los cargos que se cobran por transaccionar en este sitio oficial no son arbitrarios, sino que “están alineadas con los estándares del sector en las industrias del deporte y el entretenimiento de Norteamérica”, buscando así legitimar el proceso bajo las normativas del mercado anfitrión, según recoge Andina.

VÍDEO RECOMENDADO: