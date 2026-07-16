El clásico entre Argentina e Inglaterra siempre es sinónimo de alta tensión, dientes apretados y, por supuesto, folklore futbolero al límite. En su último enfrentamiento por las semifinales de la Copa Mundial 2026, los focos de la polémica se encendieron tras el pitazo final, con un picante cruce que tuvo como protagonistas a la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, y al joven lateral argentino, Valentín Barco.

Pero, ¿qué fue exactamente lo que desató la furia del mediocampista inglés para terminar dándole un golpe en la cabeza al ex-Boca? Aquí te contamos los detalles de la secuencia completa que la transmisión oficial apenas llegó a registrar.

El detonante: La provocante celebración del “Colo” Barco

Para entender la reacción de Bellingham, hay que rebobinar la película hasta el minuto 85. Tras el agónico gol de Enzo Fernández que estampó el empate para la Selección Argentina, la locura se desató en el banco de suplentes albiceleste.

Fue en ese preciso instante donde Valentín Barco (quien no había sumado minutos y permanecía como relevo) tomó una decisión que habría encendido la mecha:

Festejo desmedido: A diferencia del resto de sus compañeros, que corrieron a abrazar al goleador, Barco se dirigió directamente hacia la zona donde se encontraban los futbolistas ingleses.

A diferencia del resto de sus compañeros, que corrieron a abrazar al goleador, Barco se dirigió directamente hacia la zona donde se encontraban los futbolistas ingleses. Provocación cara a cara: El “Colo” comenzó a saltar, gritar y celebrar el gol de frente a los rivales, un gesto que en el código no escrito del fútbol suele cobrarse caro.

La actitud desafiante de Barco rompió con el protocolo habitual de los festejos de los suplentes, buscando la reacción inmediata del rival.

John Stones: El primer límite para el argentino

La provocación de Barco no tardó ni tres segundos en tener consecuencias dentro de la cancha. El experimentado defensor del Manchester City, John Stones, no toleró los gritos del argentino en su cara y reaccionó de inmediato.

BELLINGHAM SE ENOJÓ Y LE PEGÓ AL COLO BARCO, PERO ARGENTINA FESTEJÓ EL PASE A LA FINAL DEL MUNDIAL.



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Con notable molestia, Stones empujó con fuerza a Barco, obligándolo a retroceder y a regresar a la zona del banco de suplentes de Lionel Scaloni. Aunque la situación parecía controlada en ese momento, los ánimos en el vestuario inglés ya habían quedado caldeados.

El “palmazo” de Jude Bellingham al final del partido

Con el partido terminado, la eliminación de Inglaterra y los ánimos supuestamente más fríos, la delegación argentina comenzó a festejar el resultado en el terreno de juego. Sin embargo, los ingleses no se habían olvidado del desplante del “Colo”.

Fue allí cuando Jude Bellingham vio su oportunidad de cobrarse la provocación después de ver cómo Barco gritaba frente a él:

Se acercó sigilosamente por detrás de Valentín Barco en medio del tumulto de las celebraciones. Le propinó un fuerte palmazo en la cabeza que desestabilizó al argentino. El golpe, lejos de ser un gesto afectivo, fue un claro “correctivo” por la actitud previa del lateral.

Nicolás Otamendi llegó para separar las cosas

El golpe de Bellingham no pasó desapercibido para los referentes de la ‘Scaloneta’. El central y capitán en cancha, Nicolás Otamendi, vio perfectamente la secuencia y no dudó en intervenir con su habitual temperamento.

Otamendi fue directamente a buscar al jugador del Real Madrid, lo empujó con vehemencia y lo encaró para separarlo de Barco, desatando un nuevo remolino de empujones y discusiones antes de que ambos planteles se retiraran finalmente a los vestuarios.

Argentina jugará la gran final de la Copa del Mundo 2026 ante su similar de España que le ganó a la favorita del torneo, Francia, por 2 tantos a 0.