Tras el agónico empate de la Selección, el lateral argentino provocó a los rivales y desató un final caliente: ¿por qué reaccionó el inglés y cómo terminó la pelea? Esto es lo que se sabe hasta el momento. (Foto: Captura de video @SC_ESPN)
Tras el agónico empate de la Selección, el lateral argentino provocó a los rivales y desató un final caliente: ¿por qué reaccionó el inglés y cómo terminó la pelea? Esto es lo que se sabe hasta el momento. (Foto: Captura de video @SC_ESPN)
Por Paolo Valdivia

El clásico entre Argentina e Inglaterra siempre es sinónimo de alta tensión, dientes apretados y, por supuesto, folklore futbolero al límite. En su último enfrentamiento por las semifinales de la Copa Mundial 2026, los focos de la polémica se encendieron tras el pitazo final, con un picante cruce que tuvo como protagonistas a la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, y al joven lateral argentino, Valentín Barco.

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