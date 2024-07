En un inesperado giro digno de una película de acción, Jefferson Farfán y Guisazola han sorprendido a sus seguidores al aparecer en un video viral “matando zombies” en las calles de La Molina. ¿Qué es lo que traman el par? En las redes sociales más de uno especuló sobre las razones, por lo que en la siguiente nota te contaremos lo que se sabe al respecto.

¿POR QUÉ JEFFERSON FARFÁN Y GUISAZOLA APARECEN EN VIDEO VIRAL “MATANDO ZOMBIES” EN LA MOLINA?

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, exfutbolistas conocidos por su carisma y popularidad, han protagonizado un video viral que los muestra “matando zombies” en La Molina, al estilo de películas como ‘El amanecer de los muertos vivientes’ y ‘Estación zombie’. La dupla se juntó para grabar unas escenas dignas de Hollywood, sorprendiendo a todos con su desenvolvimiento a pesar de su poca experiencia en la actuación. Los camarógrafos y curiosos en la zona quedaron impactados con la autenticidad de sus actuaciones, que incluían correr, gritar y expresar miedo con mucho realismo.

La grabación ha generado especulaciones sobre si se trata de una película, una serie o un comercial, ya que la producción fue de alta calidad y los personajes principales fueron interpretados por Farfán y Guizasola. Los conductores del programa ‘Enfocados’ también estuvieron presentes, sugiriendo que podría ser parte de un segmento del show. Aún no se ha confirmado el propósito exacto del video, pero se espera que la actuación de estos exfutbolistas siga dando mucho que hablar y, como se suele anunciar en el marketing cinematográfico, muy pronto se sabrá más al respecto.

JEFFERSON FARFÁN REVELÓ QUE SE FUE A LOS GOLPES CON PAOLO HURTADO Y QUIÉN GANÓ LA PELEA: “ME PEGÓ”

“Lo que pasa es que hay muchas historias, él (Farfán) me ha contado una historia y ‘Caballo’ me ha contado otra historia, entonces yo estoy en duda, por eso me gustaría que lo traigan aquí al caballo y cuenten los dos lo que pasó”, empezó diciendo Carrillo.

Luego, la ‘Culebra’ agregó: “A mí el ‘caballo’ me dijo que lo reventó. Caballo me dijo: Carrillo yo sabía que ese momento iba a llegar. Me preparé con Maicelo… Te lo juro por Dios que eso me dijo. Sabía que ese momento iba a llegar y lo he reventado, pero de aquí (señala a Farfán) tengo otra versión”.

Farfán solo atinó a decir lo siguiente: “Me pegó, me pegó”. Dicha respuesta, que dejó sorprendido a los fans, provocó que tanto Guizasola como Carrillo estallaran en risas y prefirieran cambiar de tema.

¿PACO BAZÁN ESTARÁ EN ‘ENFOCADOS’? ESTO RESPONDIÓ JEFFERSON FARFÁN

Fiorella Retiz, una de las panelistas del programa Futmax League, le preguntó a Farfán si estará o no ‘Paco’ Bazán en ‘Enfocados’. “Farfán ya sabes quién va a ser tu próximo invitado en el podcast, porque vi que (Paco Bazán) ya había pasado los 100 mil suscriptores. ¿Vas a tener palabra? ¿Vas a invitar al ‘saltapatras’?”, dijo la reportera.

Farfán no hizo mucho énfasis en responder exactamente lo que pidió Retiz y más bien señaló que le gustaría tener nuevamente a Juan Manuel Vargas en su podcast. “¿Quién? Por faaaaavor. Yo lo quiero de nuevo al ‘Loco’ Vargas en mi programa, pero para hablar de todo. Él lo sabe”.

¿QUÉ DIJO ‘PACO’ BAZÁN SOBRE IR CON MAGALY MEDINA AL PROGRAMA DE JEFFERSON FARFÁN?

Cabe recordar que Farfán había dicho que, de llegar ‘Paco’ a los 100 mil suscriptores en su canal, lo invitaría a “Enfocados”. En ese sentido, Bazán, quien fue entrevistado por Expreso, espera que el exAlianza Lima cumpla con su palabra y lo entreviste en vivo junto a la popular ‘Urraca’.

“Jefferson subestimó el poder que tiene Magaly Medina, realmente ella lo ha hecho posible, es mérito realmente de ella”, empezó diciendo Bazán en referencia a la campaña que hizo Medina con el fin de que su canal de YouTube llegue a los 100 mil suscriptores.

¿CUÁNTO LE HABRÍA COSTADO EL MALL QUE TENDRÁ JEFFERSON FARFÁN?

Jefferson Farfán, exfutbolista peruano, ha incursionado en el sector inmobiliario con la construcción de un nuevo centro comercial, conocido como ‘Foquita Mall’. Este proyecto se está levantando en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur y se espera que inaugure en diciembre de 2024. Farfán, uno de los inversionistas principales, ha desembolsado un total de 55 millones de soles para este emprendimiento.

El programa ‘América Hoy’ confirmó que Farfán ha arrendado una superficie de 8,700 metros cuadrados dentro del mall, lo que demuestra la magnitud de su inversión. El respaldo financiero de distintas marcas ha sido fundamental, ya que estas firmaron contratos con el exjugador antes de que realizara su inversión, asegurando así el éxito inicial del proyecto.

El centro comercial contará con tres niveles que incluirán estacionamientos, gimnasio, canchas de pádel, restaurantes y una amplia oferta comercial, además de albergar un conocido supermercado. Esta infraestructura busca ofrecer un espacio integral para compras y entretenimiento, atrayendo a una gran cantidad de visitantes y fortaleciendo la posición de Farfán como empresario.

En cuanto a la inspiración detrás de este proyecto, Farfán ha señalado que su madre, Doña Charo, fue la principal impulsora de su incursión en el mundo empresarial. Tras retirarse del fútbol profesional, el exfutbolista ha trabajado durante los últimos cinco años en el sector de la construcción, y promete revelar más detalles sobre su nuevo emprendimiento próximamente en el programa ‘América Hoy’.