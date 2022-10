Como ya se sabe, los siete integrantes de BTS si cumplirán con realizar el servicio militar, tal como lo anunció Big Hit Music. El primero en enlistarse será Jin, donde estaría planeado su retorno en el 2025. Sin embargo, el cantante reveló que habría recibido odio en internet, ya que muchas personas pensaban que tanto él como sus compañeros, querían evadir su obligación con el servicio militar. Aquí, todos los detalles.

Jin de BTS, debutó hace poco como solista con su éxito ‘The Astronaut’ que en colaboración con Coldplay, fue un tema de despedida temporal para army. Ésta sería la razón por la cuál, el cantante sur coreano habría aplazado su enlistamiento al servicio militar, lo cuál lo llevó a recibir un trato hostil y de odio en las redes, pues muchas personas pensaban que tanto él como la banda completa, no querían cumplir con la obligación del servicio militar.

JIN DE BTS EXPLICA MOTIVOS DEL RETRASO DE SU ENLISTAMIENTO AL SERVICIO MILITAR

El ídol también declaró, que como agrupación, pensaban que ‘BE’ sería el último álbum que lanzarían antes de poder enlistarse pero no contaron con que tendrían motivos para retrasarlo.

‘Dynamite’ es uno de los más grandes éxitos musicales de la boyband BTS, la cuál generó que obtuvieran su primera nominación a los Premios Grammy, como ‘Mejor Interpretación Pop de Grupo - Dúo’. Los propios ídols no esperaban tener tanto impacto, entonces decidieron lanzar ‘Permission to dance’ y ‘Butter’.

La intención de BTS era poder realizar al menos un concierto para que luego sus integrantes puedan ir al servicio militar obligatorio. Asimismo, la agrupación fue invitada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la grabación de Estados Unidos para que canten en vivo en los Grammy 2022, en Las Vegas.

Luego de estos eventos, Jin de BTS comenzó a prepararse para su enlistamiento al servicio militar que sería después de junio. Pero tuvo que aplazar sus planes, pues BTS estaba en todo su apogeo y lo necesitaban para la apretada agenda que tenían.

“Pensé mucho si ser cortés con los fans e ir al ejército o no actuar e ir durante el clima cálido que me gusta” declaró el ídol.

Respecto al odio que recibió junto a BTS, dijo: “No queríamos que la presentación en Busan estuviera llena de lágrimas, pero recibimos muchos comentarios de odio de la gente. Cuando miré los comentarios en internet leía: ‘¿por qué no te vas todavía?’, sí me dolió verlos, quiero decir que efectivamente tenía la intención de ir. A pesar de todo esto, decidí quedarme un poco más con army, cumplir con el concierto en Busan y lanzar un álbum. Aunque lamento las críticas, en un alivio que los fans no tuviesen que ver un concierto con tristeza, recibí un poco de odio, pero estoy satisfecho”.

Mira aquí ‘The Astronaut’ de Jin de BTS: