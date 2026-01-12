En el extremo blanco del mundo, donde el silencio pesa más que el viento, se esconde un archivo natural del cosmos. La Antártida se ha convertido, casi sin proponérselo, en el mayor santuario de fragmentos llegados desde el espacio. Allí descansa la mayoría de las rocas extraterrestres que la humanidad ha logrado recuperar: una proporción abrumadora si se la compara con el resto del planeta.

La explicación CIENTÍFICA del por qué más de la mitad de los meteoritos en la Tierra se encuentran en la Antártida

De acuerdo a un estudio publicado en la revista Nature Climate Change titulado “Antarctic meteorites threatened by climate warming”, se estima que el 60%de los 80,000 meteoritos encontrados en nuestro planeta tienen su origen en ese lugar. La mayor parte de estos fragmentos del espacio no aparece dispersa al azar, sino reunida en enclaves muy precisos del continente helado. Se trata de las regiones de hielo azul, que ocupan apenas cerca del 1% de la vasta extensión antártica. En esos puntos singulares, el movimiento constante de las masas glaciares, sumado a patrones locales de viento y frío extremo, barre la nieve superficial como si fuera un velo.

La ciencia ha puesto números a un fenómeno tan silencioso como extraordinario. Dicha investigación revela que seis de cada diez meteoritos hallados en la Tierra —de un total cercano a 80,000— tienen su origen en el continente austral.

Las llamadas superficies de hielo azul, aunque ocupan apenas alrededor del 1% del territorio antártico, funcionan como verdaderos escenarios de revelación cósmica. Allí, el movimiento constante de las masas heladas, combinado con vientos persistentes y temperaturas extremas, barre la nieve superficial y deja al descubierto fragmentos que han permanecido prisioneros del hielo durante milenios. En ese mínimo porcentaje del continente se abre, literalmente, una ventana al universo antiguo.

A pesar de su rareza, estos paisajes helados no garantizan por sí mismos la presencia de restos celestes. Solo cuando una combinación precisa de dinámicas naturales entra en juego surgen las denominadas zonas de estratificación de meteoritos: espacios donde el tiempo y el hielo trabajan juntos para concentrar fragmentos del cosmos a lo largo de decenas, incluso cientos de miles de años.

¿Qué más debes saber sobre esta preocupante situación?

Las piezas que emergen de estos escenarios no suelen ser grandes. La mayoría mide apenas unos centímetros, pero su tonalidad oscura rompe la uniformidad del entorno y los delata de inmediato. En medio del blanco absoluto, esas pequeñas rocas se convierten en señales inequívocas de un viaje que comenzó mucho más allá de la Tierra.

¿Cuál es el pronóstico sobre la desaparición de los meteoritos?

El aumento de la temperatura global amenaza con cerrar una de las mayores reservas naturales de material extraterrestre del planeta. El estudio advierte que el deshielo avanza más rápido que la capacidad humana de rescate: alrededor de 5,000 meteoritos quedan fuera de alcance cada año, una cifra que quintuplica el ritmo actual de recuperación, que ronda apenas los 1,000 ejemplares anuales.

Las proyecciones climáticas dibujan un panorama inquietante. Si la tendencia continúa, casi una cuarta parte de estos fragmentos cósmicos podría desaparecer antes de 2050. Y en un futuro dominado por altas emisiones, la pérdida sería devastadora: hasta el 76% de los meteoritos antárticos podrían hundirse definitivamente bajo el hielo derretido hacia el año 2100. El archivo del espacio, conservado durante milenios, corre el riesgo de desvanecerse en apenas unas décadas.