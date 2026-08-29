Este 30 de agosto se llevará a cabo una celebración muy importante en el calendario peruano, debido al Día de Santa Rosa de Lima. Durante esta jornada, considerada feriado nacional, se conmemoran los milagros, las predicaciones y el fallecimiento de Isabel Flores de Oliva, ocurrido en 1617. Por lo general, muchos peruanos aprovechan esta fecha para alejarse de la rutina laboral y académica, ya sea realizando actividades en familia o simplemente permaneciendo en casa para descansar y recargar energías. Así, en medio de esta efeméride cívico-religiosa, varias personas se han preguntado cuál es la relación entre la primera santa peruana y la Policía Nacional del Perú (PNP), vínculo que la llevó a ser reconocida como la ‘Patrona de la policía’. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ SANTA ROSA DE LIMA ES CONSIDERADA LA ‘PATRONA DE LA POLÍCIA’ EN EL PERÚ?

Desde 1989, mediante el Decreto Supremo n.° 27-89, Santa Rosa de Lima es reconocida como patrona de la Policía Nacional del Perú (PNP), en reconocimiento a sus virtudes y a su figura como referente de conducta moral para los integrantes de la institución. En tanto, en 1995, la primera santa de América recibió la condecoración de Generala de la PNP, distinción que reafirmó su reconocimiento como la madre espiritual del cuerpo policial. Es importante mencionar que, la Policía paraguaya adoptó a Isabel Flores de Oliva como patrona en los años cincuenta, conforme comparte LP Derecho.

♬ sonido original - Panamericana Televisión @panamericanatelevision 🌹 ¿Sabías que Santa Rosa de Lima es considerada la patrona de la Policía Nacional del Perú? Su dedicación a proteger y orar por los necesitados la convirtió en un símbolo de justicia y fe. Descubre más sobre su historia en EL SIGUIENTE video 🎥 #SantaRosaDeLima

¿QUÉ DESTINOS TURÍSTICOS VISITAR POR EL FERIADO DE SANTA ROSA DE LIMA 2026?

Este domingo 30 de agosto, miles de peruanos conmemorarán el Día de Santa Rosa de Lima, una fecha en la que muchos aprovechan para acudir a la basílica ubicada en el Centro de Lima, conocer más sobre la historia de la primera santa de América y dejar sus tradicionales cartas en el pozo de los deseos. Sin embargo, otro grupo opta por escaparse de la rutina laboral o académica, acudiendo a ciertos destinos turísticos llenos de aventuras, tradiciones e historia. Frente a este próximo feriado, PromPerú dio a conocer, compartido por Infobae, llamativas propuestas para viajar a solo unas horas de Lima en este día de descanso oficial: