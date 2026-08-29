Por Redacción EC

Este 30 de agosto se llevará a cabo una celebración muy importante en el calendario peruano, debido al Día de Santa Rosa de Lima. Durante esta jornada, considerada feriado nacional, se conmemoran los milagros, las predicaciones y el fallecimiento de Isabel Flores de Oliva, ocurrido en 1617. Por lo general, muchos peruanos aprovechan esta fecha para alejarse de la rutina laboral y académica, ya sea realizando actividades en familia o simplemente permaneciendo en casa para descansar y recargar energías. Así, en medio de esta efeméride cívico-religiosa, varias personas se han preguntado cuál es la relación entre la primera santa peruana y la Policía Nacional del Perú (PNP), vínculo que la llevó a ser reconocida como la ‘Patrona de la policía’. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.