La preocupación de los hinchas de Boca ante la lesión de Luis Advíncula pensando en el próximo partido de Copa Sudamericana 2024

Durante el nuevo Clásico del Pacífico entre Perú y Chile, donde empataron por la primera fecha del grupo A de la Copa América, fue un partido muy friccionado por ambas selecciones que por momentos tuvieron incomodidad para realizar su juego. No obstante, debido al duro enfrentamiento uno de los que salió lesionado fue Luis Advíncula que no solo dejó preocupados a los hinchas peruanos, también a la afición de Boca Juniors ya que es considerado un jugador fundamental en el plantel de Diego Hernán Martínez.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LUIS ADVÍNCULA?

Tras media hora del partido entre las selección de Perú y Chile, exactamente a los 34 minutos, Luis Advíncula tuvo que pedir su cambio debido a una fuerte lesión, por lo que en su reemplazo entró Marcos López. El defensa nacional salió de la cancha muy molesto por no haber jugado todo el duelo, pero recibió los aplausos de la afición peruana que se encontraba alentando a la Bicolor.

Asimismo, el lateral reveló que es el tendón de Aquiles pero esperará la gravedad de la contusión en las próximas horas por parte de los médicos, por lo que espera que no sea de consideración para que pueda seguir aportando al equipo en las siguientes fechas de la Copa América y posteriormente a su club Boca Juniors.

Como se recuerda, hace algunas semanas Advíncula había sufrido un desgarro en el aductor derecho provocado en un partido de Boca por el torneo argentino. Sin embargo, su recuperación no se habría dado por completo, siendo una duda aún su participación en el torneo continental.

¿CÓMO REACCIONARON LOS HINCHAS DE BOCA JUNIORS TRAS LA LESIÓN DE LUIS ADVÍNCULA?

La gran afición de Boca Juniors estuvo al pendiente de uno de sus jugadores más importantes del equipo, Luis Advíncula, quien salió lesionado a la media hora del partido defendiendo la camiseta de la selección peruana a causa de una lesión en el tendón de Aquiles, según el experimentado defensa.

De esta manera, los hinchas xeneizes y los peruanos esperan que sea algo leve ya que el próximo 17 de julio los dirigidos por Diego Hernán Martínez visitarán a Independiente del Valle por la ida de la Copa Sudamericana 2024.

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN PERUANA EN LA COPA AMÉRICA 2024

Fecha 1: Perú 0-0 Chile | 21 de junio | 7.00 p. m. (hora peruana) | AT&T Stadium, Arlington, Texas

Fecha 2: Perú vs. Canadá | 25 de junio | 5.00 p. m. (hora peruana) | Sporting Park, Kansas City

Fecha 3: Argentina vs. Perú | 29 de junio | 7.00 p. m. (hora peruana) | Hard Rock Stadium, Miami.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL RETIRO DE LUIS ADVÍNCULA DEL FÚTBOL?

Luis Advíncula brindó una entrevista al programa de Horacio Zimmermann que se transmite a través de YouTube, en la cual tocó varios aspectos de su vida privada y profesional. El defensor de la selección peruana se consideró un jugador veterano para el fútbol, por lo que siempre está en la mente la posibilidad de retirarse del campo de juego en su debido momento.

“Tengo 34 años, ya pasé a ser un jugador veterano, entre comillas. Para la vida, estoy joven; pero para el fútbol ya paso a ser casi un jugador veterano. Uno tiene que pensar que cada vez está más cerca. El tiempo lo decidirá, pero sé que cada vez está más cerca”, explicó al programa de Horacio Zimmermann desde Buenos Aires, Argentina.

Asimismo, el popular ‘Rayo’ no dejó pasar la oportunidad para demostrar el cariño que le tiene a Boca Juniors, incluso se ha convertido en un referente para el plantel debido a sus grandes desempeños, como en la liga argentina o Copa Libertadores. Así también, confesó que desde niño su sueño fue jugar en el club ‘Xeneize’, pues junto a su padre veían todos los partido. “Siempre me imaginé jugando en Boca, era un sueño de chico. Siempre fui hincha, mi papá me hacía ver los partidos. De grande pude cumplirlo”, reveló para dicho programa.