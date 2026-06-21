A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Por ello, en esta oportunidad, esta disciplina académica ha analizado el comportamiento de las personas que suelen cambiar de opinión en público, una conducta que con frecuencia es interpretada como falta de carácter, inconsistencia o debilidad. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico esto puede responder a diversos factores relacionados con la alta capacidad analítica. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS INTELIGENTES CAMBIAN DE OPINIÓN DELANTE DE LOS DEMÁS?

De acuerdo con una investigación de la University of Cambridge, las personas con mayor flexibilidad cognitiva tienen más facilidad para reconocer errores y modificar sus creencias cuando se enfrentan a evidencia más sólida. Es decir, este rasgo, asociado a la denominada “humildad intelectual”, refleja la capacidad de replantear las propias opiniones ante nuevos argumentos. Inclusive, el proceso también implica reorganizar creencias previas, gestionar las emociones asociadas al reconocimiento de un error y tolerar la incomodidad social que puede surgir al admitir una equivocación.

De esta manera, los especialistas señalan que este grupo cuenta con mayor apertura mental, ya que suelen aceptar mejor los cuestionamientos, así como están dispuestas a cambiar de opinión para comprender mejor una situación. Por su parte, a través de un artículo difundido por la Universidad de Connecticut señala que las creencias suelen formar parte de la identidad personal, por lo que cuestionarlas puede generar reacciones defensivas. Sin embargo, las personas con mayor flexibilidad mental toleran mejor la incertidumbre y están más dispuestas a revisar sus ideas ante nueva información, conforme comparte el Clarín.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LOS PADRES QUE AYUDAN A SUS HIJOS ADULTOS?

De acuerdo con la investigadora Eva Millet, la hiperpaternidad (sobreprotección extrema hacia los hijos) puede generar adultos inseguros, dependientes y con escasa autonomía en sus vidas. Es decir, el control parental le puede afectar la salud mental al limitar el desarrollo de necesidades psicológicas fundamentales como la autonomía, la competencia y la capacidad de relacionarse con otras personas. Inclusive, expertos señalan que la intervención constante de los padres en los problemas de sus hijos adultos los puede limitar en varios aspectos de su vida y generar poca capacidad para afrontar desafíos, lo que puede traducirse en menor autoestima y dificultades de regulación emocional. Y es que, esta conducta suele estar vinculada al denominado “síndrome del nido vacío”, una etapa de malestar emocional que enfrentan algunos progenitores tras la independencia de sus hijos, caracterizada por sentimientos de pérdida, falta de propósito, ansiedad y más, conforme comparte La Nación.