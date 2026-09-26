A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender la conducta de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden estudiar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que suelen pedir disculpas por todo, un hábito que podría interpretarse como amabilidad y educación. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, esta actitud podría estar relacionado con una baja autoestima. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS SUELEN PEDIR DISCULPAS EN TODO MOMENTO, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

De acuerdo con las psicólogas Karina Schumann, Emily Ritchie y Amanda Forest, de la Universidad de Pittsburgh, disculparse constantemente puede estar relacionado con la inseguridad y el temor al rechazo. Inclusive, algunos estudios sugieren que estas personas pueden ser percibidas como más cálidas, pero también como menos competentes y con una menor sensación de control personal. Asimismo, en otra investigación, se encontró que las personas con baja autoestima tienden a interpretar más situaciones como ofensas, lo que podría llevarlas a pedir perdón con mayor frecuencia en sus vidas.

Sin embargo, los expertos indicaron que no toda disculpa refleja esta percepción negativa. Es decir, distinguen entre pedir perdón por un error real y hacerlo por hábito. Por ello, recomiendan reemplazar las disculpas automáticas por expresiones que reconozcan la situación sin asumir culpas innecesarias como: “Gracias por esperar”, “Gracias por escucharme” y “Entiendo que esto te haya podido molestar”, conforme comparte la plataforma OkDiario.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LA EXPRESIÓN “HASTA MAÑANA, SI DIOS QUIERE”?

En muchas familias del mundo es usual que se despidan con la expresión “si Dios quiere”, una idea de que no todo depende de las decisiones personales. Desde el punto de vista psicológico, para las personas creyentes, esta frase puede reflejar confianza en Dios, mientras que, para otras, puede formar parte de una expresión cultural. En tanto, un estudio publicado en Current Biology encontró que la incertidumbre puede incrementar las conductas repetitivas y rígidas como una forma de recuperar la sensación de orden.

Y es que, este hallazgo podría ayudar a explicar por qué algunos rituales de despedida adquieren una importancia especial en la vida de estas personas. Por otro lado, un informe difundido en Sleep Health, que analizó a 695 adultos, encontró que la oración y la meditación figuraban entre las estrategias utilizadas por personas con dificultades para dormir. Sin embargo, los resultados no demuestran que la religiosidad contribuya a mejorar la calidad del descanso, conforme comparte la plataforma Radio Mitre.