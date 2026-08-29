La psicología explica por qué le va mejor a las personas que cambian todo el tiempo | Foto: Magnific
La psicología explica por qué le va mejor a las personas que cambian todo el tiempo | Foto: Magnific
Por José Templo

Cambiar de opinión, modificar hábitos o reaccionar de una manera distinta ante cada experiencia no necesariamente significa falta de estabilidad. Por el contrario, la psicóloga y escritora chilena Pilar Sordo plantea que la capacidad de transformarse puede ser esencial para el desarrollo personal y para afrontar con mayor flexibilidad los desafíos que aparecen a lo largo de la vida. La especialista explicó cómo las circunstancias influyen en nuestra identidad, por qué el diálogo que mantenemos con nosotros mismos afecta la salud mental y de qué manera aceptar los momentos difíciles puede ayudar a madurar, incluso cuando atravesarlos resulta incómodo. A continuación, te contamos qué dice la psicología sobre estos cambios y cómo pueden influir en nuestra vida.

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