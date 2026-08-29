Cambiar de opinión, modificar hábitos o reaccionar de una manera distinta ante cada experiencia no necesariamente significa falta de estabilidad. Por el contrario, la psicóloga y escritora chilena Pilar Sordo plantea que la capacidad de transformarse puede ser esencial para el desarrollo personal y para afrontar con mayor flexibilidad los desafíos que aparecen a lo largo de la vida. La especialista explicó cómo las circunstancias influyen en nuestra identidad, por qué el diálogo que mantenemos con nosotros mismos afecta la salud mental y de qué manera aceptar los momentos difíciles puede ayudar a madurar, incluso cuando atravesarlos resulta incómodo. A continuación, te contamos qué dice la psicología sobre estos cambios y cómo pueden influir en nuestra vida.

¿POR QUÉ CAMBIAR CONSTANTEMENTE PUEDE AYUDAR A UNA PERSONA?

Para Sordo, la personalidad no debe entenderse como una estructura inamovible. Las experiencias modifican nuestras prioridades, ideas y formas de actuar, por lo que una misma persona puede mostrar comportamientos diferentes según la situación. “Cambiamos todo el tiempo”, afirmó en una entrevista para el diario La Nación.

La especialista considera que esa transformación es necesaria, pues permanecer siempre igual impediría incorporar lo aprendido. “Sería triste que las experiencias no te cambien”, señaló, al explicar que alguien puede sentirse tranquilo en algunos escenarios y experimentar ansiedad en otros, así como ser ordenado y desordenado según la circunstancia.

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¿CÓMO INFLUYE LA FORMA EN QUE NOS HABLAMOS?

El diálogo interno ocupa un lugar central en las conclusiones de una investigación que Sordo desarrolló por ocho años. Según explicó, la manera en que una persona se habla construye su autoestima y condiciona la interpretación de lo que ocurre a su alrededor. “Cómo te hablás define tu amor propio y tu visión del mundo”, sostuvo.

Por ello, revisar la narrativa personal puede favorecer una relación más saludable con uno mismo y aportar herramientas para enfrentar situaciones inciertas con mayor confianza y capacidad de recuperación.

¿POR QUÉ TENER MENOS PALABRAS PUEDE AFECTAR EL BIENESTAR?

La especialista alertó sobre el empobrecimiento del vocabulario, que atribuye en parte al uso de tecnologías y elementos visuales. Al emplear menos términos, se vuelve más difícil distinguir y comunicar emociones complejas. En ese contexto, citó al psiquiatra José Luis Marín: “Nos enfermamos por falta de vocabulario”.

Sordo agregó que “hemos reducido la cantidad de palabras que usamos” y que también estamos hablando menos, lo que puede aumentar la frustración al no encontrar cómo expresar lo que sentimos.

¿QUÉ PAPEL TIENE EL DOLOR EN EL CRECIMIENTO PERSONAL?

Aceptar las experiencias dolorosas también sería fundamental para avanzar. Sordo advierte que la sociedad suele buscar escapar de aquello que incomoda, aunque las crisis pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje. “Crecer duele”, afirmó. En lugar de resistirse al sufrimiento, propone asumir una actitud abierta frente a él: “Es necesario ser dócil frente al dolor”.

Desde su perspectiva, cuanto más se lucha contra una experiencia dolorosa, más puede prolongarse y menos posibilidades existen de extraer una enseñanza. La madurez implica aceptar la transformación y permitir que las experiencias dejen una huella.

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