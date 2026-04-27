La dieta balanceada de toda persona suele estar integrada por un huevo sancochado, verduras como la zanahoria y el tomate, y también la nutritiva palta. A partir de los beneficios aportados por cada uno de dichos alimentos, resulta importante destacar lo que refieren especialistas entorno a la estimulación de colágeno y reparación de células que precisamente puede lograrse si las consumimos diariamente. Te brindamos a continuación información detallada al respecto, y las razones detrás de un rejuvenecimiento conseguido gracias a cada uno de sus componentes.

POR ESTA RAZÓN EL CONSUMO DE ZANAHORIA, TOMATE O PALTA PUEDE HACERTE PARECER HASTA 10 AÑOS MÁS JOVEN

Diariamente llegamos a consumir diversos alimentos, pero estos 3 en particular, y según lo remarcan diversas páginas especializadas, le aportan al ser humano aquellos nutrientes esenciales e ideales para incluso hacerte parecer 10 años más joven.

La información proveniente de Glowupology como plataforma de salud y bienestar, hoy resalta las bondades entorno a la zanahoria, tomate y palta que conforman dieta regular altamente recomendada, y logran brindarte los siguientes beneficios si buscas reducción de arrugas, por ejemplo:

ZANAHORIA

- Verdura que resulta buena fuente en betacaroteno, un pigmento natural que el cuerpo termina transformando en aquella vitamina A esencial para mantener la piel suave, hidratada y sin descamación.

- Dicho nutriente estimula la renovación celular, combate radicales libres, aumenta la producción de colágeno, y también nos protege contra el daño solar suavizando líneas de expresión, y aportando luminosidad.

TOMATE

- Verdura que resulta buena fuente en licopeno, un carotenoide con potentes propiedades antioxidantes, y que ayuda a neutralizar los radicales libres generados a partir de la exposición de la piel al sol.

- El licopeno aporta vitaminas A y C, y aquel complejo B que favorece la producción de colágeno, reduce manchas, sella poros, y termina mejorando la elasticidad cutánea.

PALTA

- Gracias a sus altos niveles de vitamina A, C, E, K, minerales, y grasas monoinsaturadas, esta fruta posee la capacidad de también neutralizar radicales libres, estimular la producción de colágeno y elastina, hidratar profundamente, combatir la flacidez, y ayudar a reducir arrugas y manchas.

Resulta importante hacer mención, que así como los 3 alimentos destacados líneas arriba, las frambuesas, arándanos, fresas, y moras ricas en antocianinas, flavonoides, y vitamina C, ayudan a combatir el daño oxidativo originado por parte del sol, mientras el té verde asimismo posee alto contenido en antioxidantes e ideales para ofrecerte una imagen lozana.

ESTA CANTIDAD DE PALTA SE PUEDE COMER COMO MÁXIMO EN UN DÍA, SEGÚN NUTRICIONISTA

A diario, millones de personas a nivel mundial, hacen uso de la palta como alimento cuya riqueza es valorada por nutricionistas, pero con ciertas precisiones acerca del consumo realizado y la cantidad de porciones recomendadas en un día e incluso semanalmente.

En ese sentido, hoy recogemos las declaraciones brindadas por Pablo Ojeda, dietista español y especialista en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, quien en Las Mañanas KISS de fines de junio, habló acerca de los beneficios que nos aporta dicho fruto comestible, pero también aprovechó la ocasión para referirse a su alto contenido calórico e influencia en eventuales malestares producto de excesiva ingesta.

La palta y sus beneficios deben ser bien aprovechados bajo consumo moderado. (Fuente: iStock) / gresei

“Yo aconsejaría un máximo de tres aguacates a la semana”, expresa el nutricionista recomendando la cantidad de palta que debe consumirse durante los 7 días, teniendo en cuenta además que “cada 100 gramos aproximadamente puede tener unas 350 - 400 calorías”, mientras Ariana Cucuzza para Cleveland Clinic, indica que lo más razonable es comer “medio aguacate” diario.

A propósito de las consecuencias negativas en nuestro organismo, la también dietista de medicina funcional, expresa que tanto el aumento de peso, dolor de cabeza, alergias y problemas digestivos, son solo algunos de los síntomas que podrías experimentar si te excedes en la ingesta de palta, y lo incluyes en desayuno, almuerzo y cena.

¿RESULTA RECOMENDABLE COMER PALTA DURANTE LA CENA? ESTO REVELA LA OMS

Existen recomendaciones nutricionales que son tan clásicas como la palta, el bien llamado “oro verde” que resulta infaltable en la alimentación diaria y cotidiana de las personas, pero algunos prefieren evitar a la hora de cenar.

Así como tomar 2 litros de agua al día u 8 vasos, y realizar actividad física también, el consumo del aguacate ayuda al sistema inmunológico gracias a su alto contenido de carotenoides, por ejemplo, previene padecimientos, y aporta grasas saludables que en cierta forma han contribuido a la conformación del mito planteado acerca de los resultados negativos como consecuencia de comerlo por las noches.

Sin embargo, los especialistas en la materia, nutricionistas, y hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirman que al contener tantas propiedades, nutrientes, vitaminas y minerales, también se recomienda alimentarse con palta tras el almuerzo y la denominada merienda, pero tratando de mantener un equilibrio basado en cada cantidad procesada.

Ten en cuenta además, y con respecto al consumo de palta en la cena diaria, que se sugiere consumir solamente 2 cucharadas de esta fruta sin azúcar ni lácteos o grasa añadidas, y lo recomendable es digerirlo al menos 2 horas antes de acostarte para descansar porque contiene un aminoácido estimulante de la actividad cerebral.