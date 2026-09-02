Por Manuel Gomez

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Así, en esta oportunidad, la disciplina académica analizó la tolerancia de las personas mayores de 55 años en la actualidad, en contraste con los jóvenes, quienes suelen refugiarse en plataformas digitales y redes sociales. Esto se debe a los diversos estímulos a los que estuvieron expuestos estos grupos etarios en su momento, los cuales, desde el punto de vista psicológico, podrían generar sentimientos de angustia y ansiedad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.