A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Así, en esta oportunidad, la disciplina académica analizó la tolerancia de las personas mayores de 55 años en la actualidad, en contraste con los jóvenes, quienes suelen refugiarse en plataformas digitales y redes sociales. Esto se debe a los diversos estímulos a los que estuvieron expuestos estos grupos etarios en su momento, los cuales, desde el punto de vista psicológico, podrían generar sentimientos de angustia y ansiedad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS DE 55 AÑOS TOLERAN MÁS EL SILENCIO QUE LOS JÓVENES?

A través de un artículo del medio Gizmodo, la psicología explicó que, en un entorno de silencio, las generaciones mayores crecieron con menos estímulos (televisor y radio), mientras que la generación Z puede percibir ese momento como un vacío capaz de generar diversas sensaciones y tensiones, como ansiedad o angustia. De hecho, un estudio de la Sociedad Americana de Psicología encontró que los adultos mayores reportan menores niveles de aburrimiento que los jóvenes, posiblemente porque encuentran mayor satisfacción y significado en actividades tranquilas y requieren menos estímulos.

#familia #hijos ♬ sonido original - familias.conscientes @familias.conscientes En esta reflexión, hablo sobre una realidad que cada vez veo con más frecuencia en mi práctica profesional: la ruptura de vínculos entre padres adultos mayores y sus hijos adultos, muchas veces en nombre de la conciencia emocional. Sin justificar el abuso ni minimizar el dolor, propongo una mirada más amplia, que integre historia, contexto y compasión. Porque sanar no siempre significa cortar: a veces, sanar es mirar distinto. #crianza

Asimismo, la investigación señaló que las personas mayores de 55 años pueden afrontar mejor el estrés debido a la experiencia acumulada y a una mayor capacidad para elegir actividades que consideran significativas. Eso no es todo, con el paso de los años aumenta la preferencia por experiencias emocionalmente valiosas y disminuye la necesidad de buscar estímulos constantes. Por último, el artículo concluyó de que no existen suficientes estudios que permitan confirmar esta afirmación con certeza, debido a que el fenómeno puede variar según factores socioeconómicos, conforme comparte La Nación.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE HABLAN SOLAS Y SUEÑAN DESPIERTAS?

A través de una investigación que se le realizó a más de 1 300 personas en el 2025, encontró que el soñar despierto y hablar solo de manera intencional está relacionado con un mayor desempeño creativo y podría guardar cierta asociación con la inteligencia. De hecho, esta divagación mental favorece la conexión entre redes cerebrales vinculadas al control y la imaginación. Según especialistas, las personas que suelen imaginar pueden favorecer la creación de nuevas conexiones entre ideas y estimular su creatividad, especialmente durante actividades rutinarias o monótonas, como caminar o ducharse.

En tanto, las que hablan en voz alta consigo mismo puede contribuir a organizar los pensamientos, establecer prioridades y encontrar soluciones a determinados problemas. Así, al verbalizar las ideas, las personas pueden descomponer situaciones complejas en pasos más concretos y fáciles de manejar. Por último, soñar despierto y hablar solo pueden contribuir a estimular la creatividad y organizar los pensamientos, además de reflejar procesos cognitivos vinculados con distintas facetas de la inteligencia humana, conforme comparte la plataforma Vistazo.