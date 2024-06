La selección peruana se sigue preparando para hacer una gran campaña en la Copa América 2024. La Bicolor suele tener buen desempeño en este torneo continental, por lo que la expectativa es grande. En este contexto, en las últimas horas se difundió que, pese a que estuvo entrenando como invitado con el resto del plantel blanquirrojo, Christian Cueva no sería llevado a la competencia de selecciones por una molestia física. Sin embargo, todavía no hay nada oficial. Pese a ello, Pedro García, periodista de Movistar, ya dio sus tres motivos por los que no debería ser convocado el exAlianza Lima.

Las 3 razones para que Christian Cueva no sea convocado a la Copa América 2024, según Pedro García

En ‘Al ‘Ángulo’, transmitido por Movistar, el comunicador empezó diciendo que no deseaba que sus palabras se tomen a mal y expresó su respeto por la carrera de Cueva. “Este preámbulo me parece justo hacerlo para que no se me malinterprete. Yo voy a hacer muy feliz el día en que Cueva sea un futbolista que compita otra vez, juegue y que sea el mismo jugador que hemos conocido. Me va a dar felicidad que se reconvierta y sea feliz jugando. Le deseo la felicidad, la trascendencia y una recta final de carrera espectacular, se lo deseo sinceramente”.

Asimismo, García dio sus tres razones por las que ‘Aladino’ no debería ser llamado para jugar la Copa América. “Ahora, pienso que no debe ir a la Copa América por una razón clínica, física y hasta por una razón ética. Cueva está recuperándose de su lesión, nadie puede afirmar que ya está recuperado. Eso se verá cuando comience a friccionar, competir y hoy no lo está haciendo. Él no puede jugar 90 minutos. Ricardo Gareca decía que quien no puede jugar 90 o 120 minutos no puede estar”.

¿Qué más dijo Pedro García sobre Christian Cueva?

Por último, el popular ‘Internacional’ recordó a Ricardo Gareca en esta coyuntura. “Los que tienen todavía en sus manos el catecismo de Gareca tienen que seguir en la misma línea. La razón ética es que si Cueva entra, uno que sí está para 90 minutos y sano va a quedar fuera. Entonces yo creo que a Jorge Fossati no le viene bien que quede medio futbolista disconforme, porque si pasa eso, va a tener un problema naciente, marginal, que pese a que sea el futbolista 26 sí importa porque mañana este jugador emergente te va a dar de comer, va a jugar y va a estar”.

¿Cuándo se conocerá la lista final de convocados de la selección peruana para la Copa América 2024?

Todo va quedando listo para el inicio de la Copa América 2024, magno evento continental que se disputará en Estados Unidos, y donde participará la selección peruana cuyo DT uruguayo, Jorge Fossati, anunció el 31 de mayo la lista de jugadores convocados para afrontar los últimos dos partidos amistosos válidos por fecha FIFA de junio, siendo muy probable que los mismos futbolistas representen al país en tierras norteamericanas.

De acuerdo a información brindada por CONMEBOL, ahora los 10 equipos de Sudamérica y 6 invitados de CONCACAF pueden “inscribir hasta un máximo de 26 jugadores en la lista de buena fe para la competición continental”, y como plazo máximo hasta el 15 de junio, es decir, 5 días antes del estreno oficial entre Argentina y Canadá.

Con respecto a los desafíos venideros programados por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para llegar en óptimas condiciones a la Copa América 2024, resulta preciso destacar que más de 20 mil hinchas ‘blanquirrojos’ ya adquirieron sus entradas, y estarán presentes en el Estadio Monumental presenciando el Perú vs. Paraguay de este viernes 7 a partir de las 7.30 de la noche, mientras el Subaru Park será el escenario de El Salvador vs. Perú siete días después a la misma hora.