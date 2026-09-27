Por Redacción EC

Hay personas que prefieren mantenerse al margen de los problemas ajenos y avanzar sin involucrarse demasiado, mientras otras sienten la necesidad constante de estar disponibles para quienes las rodean. Ayudar y mostrar empatía puede fortalecer los vínculos, pero cuando esa conducta se convierte en una obligación permanente, también puede revelar aspectos más profundos de la personalidad. La frontera entre la solidaridad y la necesidad de intervenir puede ser difícil de distinguir.