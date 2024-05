El otoño llegó a la capital hace ya más de un mes y desde hace algunas semanas las temperaturas han ido disminuyendo en todos los distritos de Lima. La gran mayoría de limeños empieza a notar el frío sea a través de resfriados o en sus actividades diarias y muchos consideran que la sensación térmica es mucho menor que años anteriores. Debido a ello, se preocupan por el invierno que todavía está por llegar, pues podría traer consigo temperaturas incluso más bajas. Descubre lo que tiene que decir el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) del Perú al respecto.

¿El invierno del 2024 será el más frío de los últimos años?

Ciertamente, la gran mayoría de los ciudadanos de la capital sienten que durante las últimas semanas el frío ha ido aumentando en comparación a años anteriores. Sin embargo, desde Senamhi explican que esta sensación puede deberse a que los inviernos de años anteriores no fueron tan fríos. El del 2023, por ejemplo, incluso presentó temperaturas más altas de lo normal.

Asimismo, el verano que acabamos de dejar atrás hace poco más de un mes presentó un calor más intenso. Teniendo en cuenta estos dos factores, es normal que en la capital el frío haya tenido un mayor impacto y que las personas sientan con mayor fuerza el frío. No obstante, los expertos del servicio nacional adelantan que no es necesario preocuparse, pues el invierno del 2024 no será el más frío de los últimos años.

¿Cómo será el invierno del 2024?

Matt Nieto, vocero de Senamhi, señaló que, si bien la próxima estación presentará temperaturas más bajas de lo normal, todavía se mantendrán dentro de lo que se puede considerar un rango normal para el invierno. De la misma manera, adelantó que durante la noche se percibirán menores temperaturas, aunque dependiendo de la humedad y los vientos.

Otro factor importante a tener en cuenta es la sensación térmica. Muchas veces la temperatura general puede ser una, pero el frío podría sentirse mucho más debido a la humedad del lugar o la fuerza de los vientos. Es así que en distritos con una alta concentración de humedad las personas podrían percibir menores temperaturas.

Consejos para preparar nuestro sistema inmune ante el frío