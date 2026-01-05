El envío de productos hacia el exterior representa una práctica fundamental del comercio internacional, siendo hoy un tema relevante a nivel global tras anunciarse el incremento de aranceles por parte del gobierno de China. Al respecto, y llamando la atención las importaciones de carne vacuna dirigidas a dicho país asiático, te contamos lo que se sabe acerca del cobro de impuestos ascendente al 55%, los nombres de los 3 países sudamericanos cuya exportación termina midiéndose en cuanto a límites se refiere, entre otros detalles relevantes acerca de la decisión del Ministerio de Comercio.

LO QUE SE SABE ACERCA DEL COBRO DE ARANCELES DEL 55% A LAS IMPORTACIONES DE CARNE VACUNA DE ESTOS 3 PAÍSES SUDAMERICANOS

A nivel global, las grandes naciones, muchas de ellas potencias, dinamizan su economía mediante la práctica fundamental vinculada al envío y recepción de productos o alimentos como la carne vacuna que hoy es objeto de imposición de arancel adicional del 55% para las importaciones dirigidas a China, y provenientes de 3 países sudamericanos y otros más.

Según la información brindada mediante anuncio oficial, y por parte del Ministerio de Comercio de dicho gobierno asiático, tanto Argentina como Brasil, y también Uruguay, deben adecuarse a la medida puntual que establece el pago de impuestos debido a la exportación de producto cuyo peso no debe exceder las 511 mil toneladas si es originario de granja albiceleste, por ejemplo.

A partir del 1 de enero de 2026, y hasta el 31 de diciembre de 2028, esta medida se mantendrá en vigor, y de acuerdo a la cartera china, las cuotas anales determinadas entorno al 55%, terminarán afectando la llegada de carne fresca, congelada, con hueso y deshuesada, buscando fortalecer la industria doméstica venida a menos también como consecuencia del incremento de las importaciones internacionales.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PAGO DE UN ARANCEL Y CÓMO FUNCIONA?

El miércoles 31 de diciembre, el Ministerio de Comercio de China volvía a llamar la atención de la prensa internacional cumpliendo con hacer oficial la imposición de aranceles como porcentaje tarifario fijado para bienes provenientes de hasta 3 países sudamericanos.

Con respecto a ello, muchas personas se preguntan cómo es que funcionan dichos tributos a la importación siendo política comercial determinada por presidentes constitucionales, y cuyas características terminan constituyendo una fuente de ingresos para cada gobierno, según lo precisa el World Trade Organization (WTO).

“Los derechos de aduana aplicados a las importaciones de mercancías se denominan aranceles”, manifiesta también el WTO, mientras el gobierno china continúa genera controversia debido a medida impuesta buscando fortalecer la industria cárnica nacional.

LAS CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE ARANCEL EXISTENTES COMO DERECHO ADUANERO FIJADO POR GOBIERNOS