A nivel global incluso, hoy el Perú como país llama la atención debido a la cantidad de asuetos otorgados por el gobierno, y dirigidos a una población de trabajadores que gozará el 25 de noviembre de su única jornada libre y extraordinaria durante dicho periodo. En relación al undécimo mes del año, la celebración de día cívico no laborable puntual, y determinado como feriado, viene a representar la fecha que de manera exclusiva favorece a empleados de región cuyo aniversario así lo determina desde hace 40 años.

POR ESTA RAZÓN EL 25 DE NOVIEMBRE FIGURA COMO DÍA NO LABORABLE EN PERÚ

El Decreto Legislativo N° 713 acoge desde 1991, los lineamientos por los cuales cada fecha inhábil, y que suele rememorar acontecimientos históricos, termina figurando reglamentado, e incluso aquellos incorporados durante años recientes con la finalidad de rendirle homenaje a tanto héroes como celebrar festividades de índole religioso.

Al respecto, te contamos que de manera exclusiva y excepcional, la provincia de Mariscal Nieto ubicada en Moquegua, es aquella que llama la atención porque desde hace 40 años, conmemoran su propio día cívico no laborable a fin de rendirle tributo a la fecha de aniversario local.

Cada 25 de noviembre desde 1985, tal y como lo establece el Decreto Supremo Nº 093, solamente los trabajadores del sector público y privado que laboran en dicha ciudad peruana, y según figure acordado con empleador de turno, tendrán la chance de gozar de este feriado previo al último fin de semana largo del 2025.

Resulta importante destacar, que precisamente en todo el país, los peruanos beneficiarios disfrutaron de solo un asueto durante el undécimo mes, y ello para conmemorar el Día de Todos los Santos, mientras diciembre te brinda la oportunidad de descansar las últimas 3 veces oficiales contabilizando la tradicional Navidad.

LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES QUE GOZARÁN DE FIN DE SEMANA LARGO ANTES DE ACABARSE EL AÑO ESCOLAR 2025

Se acerca la culminación del 2025, y junto a ello la conmemoración de las últimas jornadas festivas por diversos motivos, siendo los docentes y estudiantes de escuela estatal y privada sobre territorio peruano, quienes a inicios del mes de diciembre, gozarán de hasta 4 días libres, y previos al fin del presente Año Escolar.

Tras el 1 de noviembre, dicha población estará beneficiándose con el otorgamiento de los últimos feriados nacionales, y así disfrutar del lunes 8 y martes 9 de diciembre como asuetos calendarizados que de manera extraordinaria, llegan luego del sábado y domingo donde no hay clases oficialmente.

Es de esta forma que previo a la finalización del Año Escolar 2025, los docentes y alumnos peruanos de colegios públicos y privados, terminarán gozando a nivel nacional de fin de semana largo que reúne a las 4 fechas mencionadas, mientras la jornada del 25 del mismo duodécimo mes, representa la Navidad conmemorada incluso a nivel global.

¿CUÁL ES LA RAZÓN DE LA CONMEMORACIÓN DE CADA 8 DE DICIEMBRE EN PERÚ?

En algunas semanas llegará el último mes del año en 2025, y con ello también la celebración del primero de los únicos 3 feriados que restan por favorecer a millones de peruanos, entre ellos los trabajadores tanto del sector público como privado, siendo el 8 de diciembre una fecha festiva que desde hace dos años viene acompañada por efemérides patriótica de gran relevancia.

Al respecto, resulta importante tener en cuenta que desde el 2022, el listado de feriados nacionales establecidos por ley y refrendados mediante el artículo 6 del Decreto Legislativo 713, establece el cumplimiento de hasta 16 días con descanso remunerado obligatorio a los cuales se les ha sumado este año un total de 2 no laborables, y uno a inicios del próximo.

El Perú y gran parte de Latinoamérica celebra el Día de la Inmaculada Concepción como feriado nacional cada 8 de diciembre. (Fuente: iStock) / Katie Dobies

En relación al 8 de diciembre de cada año, y que en 2025 cae lunes, la Inmaculada Concepción de María viene a representar el feriado nacional católico celebrado 9 meses antes del Nacimiento de la Virgen (8 de setiembre), y proclamado como dogma católico en 1854.

Dicha declaración y creencia sostiene que la Madre de Dios estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concebimiento por los méritos de su hijo Jesucristo, y avalado por 2 mil años de tradición cristiana.

Cabe resaltar, que a partir de 2022, por primera vez el feriado nacional del Día de la Inmaculada Concepción, es conmemorado un día antes de la Batalla de Ayacucho, generando así que los trabajadores públicos y privados gocen hoy de un fin de semana largo entre el sábado 6 y martes 9 de diciembre 2025.

ESTOS SON TODOS LOS FERIADOS NACIONALES QUE SE CELEBRAN CON DESCANSO REMUNERADO EN PERÚ