El astro portugués vive un presente que parece insostenible en Manchester United. Su deseo de emigrar y jugar la Champions League han terminado por condenarlo a la suplencia, y hasta a ser apartado del primer equipo. A sus 37 años, Cristiano Ronaldo parece estar en el epílogo de su brillante carrera futbolística, y más aún porque Ten Hag no lo considera al 100%. Te contamos qué sucedió, y porqué no ha sido tomado en cuenta para el juego ante Chelsea por la Premier League.

¿QUÉ DICE EL PRONUNCIAMIENTO OFICIAL DEL MANCHESTER UNITED SOBRE CRISTIANO RONALDO?

Durante el verano europeo y con el libro de pases abierto, Cristiano Ronaldo fue noticia por aparentemente haber forzado su salida del club con el que tiene contrato firmado hasta medio año del 2023.

Esta decisión de apartarse del Manchester United al parecer le está pasando factura con jornadas enteras siendo suplente, y ahora acaban de anunciar oficialmente que no será considerado para el partido ante Chelsea en Stamford Bridge.

El Departamento de Comunicaciones de los ‘Diablos Rojos’ expresó un escueto comunicado en su portal web.

“El club acaba de publicar una declaración sobre la situación actual de Cristiano Ronaldo”, resalta la introducción del pronunciamiento.

Luego el comunicado puntualiza que “el delantero de 37 años no formará parte de la convocatoria para el partido de este sábado ante Chelsea por Premier League”.

Sin brindar mayores detalles ni haciendo referencia al motivo de la decisión, Manchester United termina informando que el resto del plantel continuará entrenando con normalidad de cara al compromiso que sostendrán visitando a Chelsea por la jornada 13 de la Premier League.

MANCHESTER UNITED : ¿QUÉ ORIGINÓ QUE CRISTIANO RONALDO NO FUERA CONSIDERADO POR TEN HAG?

Las versiones sobre los motivos que separan al astro portugués de 37 años del encuentro en Stamford Bridge se centran en su retiro de la zona de suplentes previo a que culminara el partido del miércoles 19/10 ante Tottenham.

Cristiano Ronaldo fue opción de recambio en el juego ante los ‘Spurs’ e hizo notar su enojo por no haber sido considerado para ingresar.

Según informa Daily Mail, la relación con el DT neerlandés se quebró aún más luego del episodio de desaire suscitado en el minuto 89 del partido ante Tottenham.

Previo a este suceso, Cristiano Ronaldo fue sustituido al minuto 72 en el empate 0-0 ante Newcastle. En aquel momento, se retiró visiblemente fastidiado.

Ten Hag fue consultado por el periodismo inglés en conferencia de prensa, y se refirió al instante viralizado por el accionar de Cristiano Ronaldo indicando que “lo he visto, pero no hablé con él. Me ocuparé de eso mañana, no hoy. Estamos celebrando esta victoria”.

¿CUÁL FUE EL MENSAJE DE CRISTIANO RONALDO LUEGO DE ANUNCIARSE QUE NO VIAJARÁ A LONDRES?

Por la tarde del jueves 20 de octubre, el delantero portugués de 37 años realizó una publicación en su cuenta de Instagram.

Cristiano Ronaldo utilizó su red social para manifestarse y compartir varios mensajes relacionados al comunicado oficial que emitió el Manchester United sobre su situación actual con el club.

“Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado”, expresó el capitán de la selección portuguesa en el inicio de su mensaje.

Las reflexivas líneas de Cristiano Ronaldo culminaron expresando que “en este momento siento que debo seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier juego. Ceder a la presión no es una opción”.