Michelle Soifer fue la más reciente invitada de “Café con la Chevez”, espacio de entrevistas conducido por la periodista Carla Chevez, donde habló sobre su carrera artística y sus experiencias amorosas. Respecto a este último punto, la cantante se sinceró sobre el vínculo que tuvo con Erick Sabater, a quien llegó a considerar como el futuro padre de sus hijos, pero un hecho afectó su relación y, por consiguiente, los llevó a la ruptura. A continuación, te contamos qué dijo la modelo.

¿POR QUÉ MICHELLE SOIFER TERMINÓ CON ERICK SABATER?

Cuando el tema de Erick Sabater fue puesto sobre la mesa por Carla Chevez, Michelle Soifer calificó a su expareja como el “menor peor de los peores” novios que ha tenido. Inicialmente, tenía la esperanza de que él pudiera ser el padre de sus hijos, pero con el tiempo se dio cuenta de que la relación carecía de futuro. La modelo explicó que no congeniaban muy bien debido a que tenían personalidades distintas, y si bien intentaron que funcionase su relación, ambos sabían que no iba a prosperar.

Para este punto, la ‘Soifer’ reveló que fue un incidente médico lo que la llevó a poner punto final a la relación. De acuerdo con la artista, el mismo día en que fue operada de las cuerdas vocales y perdió temporalmente su voz, Sabater decidió dejarla sola afrontando dicha experiencia.

“Él se fue en un momento de punto de quiebre en mi carrera, él se fue el mismo día que me operan de las cuerdas vocales y perdí mi voz. Él me dejó el mismo día que me operaron y para mí fue algo crucial. Salí de la clínica con una pizarrita y me dice ‘me voy un mes a Nueva York’, yo molesta le escribí ‘qué, ¿cuánto tiempo?’. Yo me quería morir, el doctor me había dicho que no podía llorar y me pareció tan desconsiderado que me fui por un tubo a lo más profundo. Se acababa mi relación, me quedé sin voz”, manifestó Michelle.

Esta experiencia marcó un punto crítico en la relación entre Soifer y Sabater, afectando profundamente su dinámica y llevándolos finalmente a separarse.

¿QUÉ DETALLES REVELÓ MICHELLE SOIFER SOBRE SUS OTRAS RELACIONES SENTIMENTALES?

Respecto a sus relaciones pasadas con Guisseppe Benignini (‘Principito’), Erick Sabater y Kevin Blow, Michelle Soifer reconoció que en su momento creyó estar enamorada, aunque ahora entiende que más bien estaba ilusionada y confundida. En esta línea, explicó que los medios ejercieron una influencia considerable sobre ella y sus relaciones, pues llegó a sostenerlas por mucho tiempo con tal de evitar escándalos que por verdadero amor.

“En su momento yo siento que estuve enamorada pero ahora entiendo que no, estaba ilusionada, confundida, tenía un poco de temor, al qué dirán, la presión mediática. Hubo un momento en mi vida que los medios tenían poder sobre mí, el qué dirán era tan fuerte que yo no quería terminar para no hacer escándalo”, sotuvo.

Por otro lado, señaló que los momentos difíciles que pasó le han brindado enseñanzas fundamentales en su vida, como el hecho de reconocerse a sí misma como una mujer valiosa y digna de amor verdadero. “Te vas dando cuenta, ‘soy un partidazo, un mujerón’, y te empiezas a valorar”, comentó.

Con el objetivo de dar un consejo a otras mujeres basándose en sus propias experiencias personales, Soifer indicó que es importante estar atenta a las señales en una relación y reconocer lo que no te hace bien, según recoge el diario Trome.

¿MICHELLE SOIFER CONFESÓ HABER SIDO INFIEL?

La cantante reveló públicamente haber sido infiel en una de sus relaciones sentimentales. Si especificar a quién afectó con sus acciones o cuándo los llevó a cabo, la artista simplemente decidió reflexionar sobre las consecuencias de sus actos.

“A mí todos me han engañado y en un momento dije ‘Ah, ¿quieres jugar así? ¡Vamos!’ (...) pero luego pensé, ‘¿Qué gané?’”, comentó Soifer, quien además agregó que nunca fue descubierta en esos momentos de infidelidad.