El ser humano es seducido por los sentidos y es que al momento de elegir una pareja, la vista y el olfato son los primeros en intervenir. Los especialistas aseguran que las pupilas tienden a dilatarse cuando se encuentra a una persona que nos resulta físicamente atractiva o su aroma nos puede traer buenos recuerdos, gustar o simplemente ocasionar rechazo. Tanto las mujeres como los hombres saben que las feromonas (sustancias químicas que desprende el cuerpo y que atraen al sexo opuesto por el olor), son claves en la seducción.

Adicional a esto, hay ciertas actitudes o características que hacen que ellas se enamoren. Por ejemplo, que él tenga manos gruesas y grandes se relacionan con la protección, el cabello oscuro induce a la confianza y brazos firmes aportan seguridad. Esto puede generar que sea mucho más atractivo y si le sumamos que sea un gran cocinero y sepa cómo ‘conquistar por el estómago’, está el paquete completo.

Y es que muchos hombres han encontrado en la cocina un arma de seducción que les aporte un plus de ventaja con el sexo opuesto.

“Que sepa cocinar pueden influir en el proceso de enamoramiento, aunque todo depende del aprendizaje y las experiencias previas de la persona. Es importante tomar en cuenta que no se trata de una regla, porque no todas las mujeres se van a sentir atraídas por un hombre que cocine o colabore con las actividades diarias, va a ser también en función de sus gustos personales. Todos los sentimientos se dan en el cerebro, no hay otro órgano en donde se desarrolle eso”, explicó a El Comercio, Juan Altamirano del Pozo, médico neurólogo de la clínica Anglo Americana.

El especialista agrega que en el enamoramiento, “se suele elegir inconscientemente a una persona que nos recuerde la imagen paternal con la cual crecimos y que nos da la sensación de protección. Por ello, no sólo buscamos que sea una persona que en cuanto a la personalidad guarde similitud con esa imagen paternal, sino también que en lo físico guarde ciertos rasgos”. He aquí la base para que el hombre que cocine, tal como el papá preparaba algunos potajes en domingo o a diario, genere mayor atracción.

Teniendo en cuenta que los aromas y las feromonas son claves para optar por una pareja, cada vez más hombres modernos cocinan en su departamento para invitar a chicas y demostrar también su sensualidad por ese lado. Basándose en eso, nace Savour, una nueva fragancia masculina que incluye insumos como el limón de Piura, la pimienta molle (usada por chefs para darle un picante aromático a sus platos) y haba tonka cosechada en el Valle Sagrado de Cusco, fusionando así dos mundos: gastronomía y perfumería.

Un reconocido perfumista se inspiró en la alta cocina para crear un aroma que conquista los sentidos. (Foto: El Comercio) (Foto: El Comercio)

“Es un olor fuerte, intenso, de la familia olfativa herbal, cálida y picante. Es para hombres modernos, sensuales y que les gusta conquistar con un buen aroma. Cada persona tiene su propio aroma, escoge su olor y luego eso te ayuda a trasmitir cierta personalidad”, asegura Cinzia Brambilla, directora de marketing de Unique.

La creación estuvo a cargo de Marc Blaison, uno de los perfumistas más influyentes y destacados del mundo quien agregó que “va perfecto para un hombre moderno, encantador y que quiere expresar un carácter fuerte y divertido” mediante un buen olor y su pasión por la gastronomía, teniendo así una gran arma de seducción.