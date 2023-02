El mismo día en el que los merengues volvían a la Champions League para arrancar la fase final de los octavos, fallecía una leyenda y embajador de sus 120 años de historia. Amancio Amaro Varela fue uno de los delanteros más importantes del Real Madrid, y además destacó con la ‘Furia Roja’ logrando la Euro de 1964. Te contamos porqué es considerado como una estrella que brilló con luz propia representando al madridismo, quién fue, y cómo conformó el recordado equipo de los “Yeyé”.

¿QUIÉN FUE AMANCIO AMARO Y POR QUÉ ES CATALOGADO COMO UNA LEYENDA DEL MADRIDISMO?

Hace más de 83 años, La Coruña vio nacer al ídolo de la ciudad, ícono del fútbol español y presidente de Honor del Real Madrid.

La carrera futbolística de Amancio Amaro destacó, y lo convirtió en leyenda durante la década de los 50 y 60 cuando participó de la conquista de la sexta Copa de Europa ante el Partizán de Belgrado.

En el verano de 1962, el extremo gallego fue contratado por el cuadro merengue luego de ser estrella indiscutible del ‘Depor’ que había ascendido tres años atrás, y desde aquel entonces iniciaría el idilio que duraría 14 años ininterrumpidos.

Con un gol al minuto 70 que sería el transitorio 1-1 en el Estadio Heysel de Bruselas, Amancio Amaro formaría parte de una coronación histórica del Real Madrid que finalmente sellaría su compañero en el ataque, Fernando Serena.

A lo largo de su periodo en la Casa Blanca, ganó, además, 9 títulos de liga española, y 3 Copas de España (Copa del Rey), jugó 471 juegos oficiales, y marcó 155 goles.

Su apodo del ‘Brujo’ debido a su facilidad para regatear, improvisar y ejecutar jugadas fantásticas, lo situó como un artista del balón, y le permitió liderar junto a Paco Gento, la generación de futbolistas españoles más destacada que vistió la camiseta del Real Madrid.

Aquellos planteles que dominaron la liga de España entre 1960 y 1969, estuvo comandado por Amancio Amaro y Zoco, Pirri, y Velázquez, quienes debido al “She Loves You” de The Beatles, y una caracterización realizada en la época fueron llamados como el “Madrid de los yeyé”.

Cabe destacar, que el mítico delantero coruñés, también, tuvo una etapa como DT en Casa Blanca durante los años 80, momento en el cual marcaría un hito al ganar un campeonato de Segunda División con el Castilla, y con ello impulsaría y descubriría a la afamada ‘Quinta del Buitre’ conformada por jugadores canteranos como Emilio Butrageño, Manolo Sanchís, Miguel Pardeza, “Míchel” y Rafael Martín Vázquez.

AMANCIO AMARO VARELA : CONDOLENCIAS POR EL FALLECIMIENTO DE LA LEYENDA MADRIDISTA

La plataforma oficial del club merengue realizó un listado de condolencias mostrando las manifestaciones y expresiones de dolor y reconocimiento más resaltantes expresadas por diversas personalidades del madridismo, y a nivel mundial, y de otros deportes también, tras la confirmación del deceso de Amancio Amaro a los 83 años.

El DT del primer equipo, Carlo Ancelotti, Karim Benzema, Courtois, Marco Asensio, entre otros futbolistas que viajaron a Liverpool, y formaron parte del histórico 2-5 en Anfield por Champions League, hicieron sentir su pesar y condolencias a través de sus redes sociales.

Asimismo, basquetbolistas y exjugadores de baloncesto como Rodolfo ‘Rudy’ Fernández, y Pau Gasol realizaron publicaciones en señal de duelo, y también otro ídolo madridista como Raúl González Blanco.