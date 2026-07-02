El Perú es un territorio en constante movimiento, una realidad geográfica que no es ajena para nadie que habite en el país. Situado estratégicamente en el Cinturón de Fuego del Pacífico, nuestra nación experimenta una actividad sísmica incesante que, aunque muchas veces pasa inadvertida para la mayoría, nos recuerda que estamos asentados sobre un suelo que evoluciona permanentemente. Cada año, cientos de temblores suceden a lo largo y ancho del mapa nacional, impulsando a las autoridades científicas a mantener una vigilancia sin descanso. Pero, ¿qué fuerzas ocultas debajo de nuestros pies generan esta frecuencia tan elevada de movimientos? A continuación, exploramos las razones técnicas detrás de esta constante dinámica geológica y cómo el trabajo científico, sumado a una adecuada cultura de prevención, se convierten en nuestras mejores herramientas para enfrentar un futuro inevitablemente ligado a los sismos.

¿A QUÉ SE DEBE LA ELEVADA FRECUENCIA DE TEMBLORES EN EL PAÍS?

La explicación fundamental reside en la ubicación privilegiada del Perú dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, zona mundialmente famosa por su fuerte inestabilidad tectónica. El motor principal de estos eventos es la constante fricción y convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Este fenómeno, denominado subducción, genera una deformación ininterrumpida de nuestro territorio.

Sobre la mecánica de este proceso, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) detalla comportamientos distintos según la zona. En la parte central y septentrional del territorio, la placa de Nazca penetra bajo el borde costero y continúa su avance de manera casi horizontal a gran profundidad. Por el contrario, en el sur, este descenso es más continuo, lo cual guarda relación directa con la presencia de volcanes activos en dicha región.

Se reportó sismo de 4.8 en Lima, Perú, este viernes 26 de diciembre. Foto: Andina.

¿CUÁL ES LA LABOR QUE REALIZA EL IGP PARA MONITOREAR ESTOS EVENTOS?

Con 104 años de trayectoria, el Instituto Geofísico del Perú se ha consolidado como la entidad líder en el estudio de nuestra Tierra. Su labor va mucho más allá de los sismos, ya que también investigan volcanes, la atmósfera y el espacio. Para ello, cuentan con una red nacional de estaciones que permite a sus especialistas analizar datos en tiempo real.

Este trabajo ha ganado reconocimiento internacional, atrayendo a científicos de diversos continentes para realizar proyectos conjuntos. Además, el instituto destaca por su propia capacidad tecnológica: sus expertos han desarrollado herramientas innovadoras, como drones capaces de monitorear volcanes a más de 6.000 metros de altura y radares meteorológicos para estudiar las lluvias en los Andes. Gracias a este esfuerzo, el país dispone de información científica clave para mejorar la prevención frente a cualquier fenómeno natural, según informa Infobae.

¿CÓMO DEBEMOS PREPARARNOS PARA ENFRENTAR ESTA REALIDAD?

La lección más importante que nos brindan los expertos es que la magnitud del sismo es menos determinante que el nivel de preparación de la ciudadanía. Dado que no es posible predecir cuándo ocurrirá un gran sismo, la prevención es vital.

Las recomendaciones básicas incluyen diseñar un plan de evacuación en familia, identificar espacios seguros, armar un kit de emergencia y participar con seriedad en los simulacros. Finalmente, es crucial que todas las construcciones respeten los reglamentos técnicos vigentes y se realicen sobre estudios de suelos adecuados.

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