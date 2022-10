Piqué no la pasa bien: por qué se dice que tuvo recibimiento hostil en Madrid en El Clásico

Este domingo, el Real Madrid demostró el porqué es el vigente campeón, imponiendo en el clásico su fortaleza como equipo y sacando provecho del último empate de local del Barcelona en la Liga de Campeones, por lo que terminó llevándose el clásico español 3 a 1 y de esa forma el equipo de Carlo Ancelotti toma el liderato de la tabla.

Hasta ahora, cinco victorias madridistas en los seis últimos clásicos, solamente derrotado cuando lo encaró sin la intensidad necesaria el pasado curso por su gran ventaja de puntos, confirma una tendencia en un duelo que deja vencedores y heridos.

¿QUÉ PASÓ CON GERARD PIQUÉ EN EL CLÁSICO DEL FÚTBOL ESPAÑOL?

Una derrota muy dolorosa para el equipo de Xavi Hernández, víctima de una defensa que se puso el traje europeo para enterrar la seguridad liguera de un equipo que tan solo había encajado un tanto hasta pisar el Santiago Bernabéu y este domingo se llevó tres.

Y ante la crisis que pasa el Barcelona, la de Gerard Piqué parece ser mayor. Así se vio en el Bernabéu, el lugar donde siempre ha sido víctima de silbidos y abucheos, pero tal vez nunca de la magnitud de los que se escucharon este domingo previo al partido.

A pesar de que no tuvo minutos en el partido, Piqué fue protagonista del total rechazo que le expresó la hinchada merengue antes de que comenzara el partido. La reacción del público cuando en los parlantes se escucha su nombre fue estruendosa.

LOS DIRIGENTES DEL BARCELONA SE ENCUENTRAN MOLESTOS CON PIQUÉ

La dirigencia del Barcelona había organizado una asamblea para socios en la que Joan Laporta indicó que una de las opciones que manejaba la directiva para hacer frente al mal momento económico era que los jugadores acepten una rebaja en sus sueldos, cosa que no ha sido posible ya que ninguno vio con buenos ojos la propuesta.

“Lo hemos intentado. Hemos hablado con algunos jugadores para negociar una rebaja y no se ha dado. Lo aceptamos con deportividad. Y hemos hecho salidas”, dijo el titular del club azulgrana totalmente incómodo, para después agregar que “hemos tenido que avalar con 10 millones para poder inscribir a Koundé”.

Y es que uno de los futbolistas que tendría las puertas abiertas el siguiente año es Piqué, sindicado recientemente como uno de los culpables de no poder ganar ante al Inter en la cuarta jornada de fase de grupos de la Liga de Campeones. El zaguero ha estado en el ojo público en los últimos meses, por lo que su continuidad es prácticamente un hecho.

Se sabe que al comienzo de la temporada Xavi Hernández habló con Piqué para manifestarle que no tenía pensado en usarlo como jugador titular, por lo que debía luchar el puesto con sus compañeros. El español de 35 años aceptó el reto: no fue considerado en los primeros partidos, pero ante las lesiones de sus compañeros se hizo un hueco en equipo. Lamentablemente para sus intereses, no viene dando la talla.