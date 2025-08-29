Desde 1955, en el Perú se celebra cada 30 de agosto el Día de la Enfermera Peruana. No es casual que esta fecha coincida con la fiesta por Santa Rosa de Lima, ya que esta religiosa además de ser Patrona del Perú, América y Filipinas, es patrona de las enfermeras del Perú. Estos se debe a que Isabel Flores de Oliva —en vida— fue una mujer dedicada al cuidado de los enfermos, con lo que demostró su alta vocación de servicio al prójimo.

Actualmente, la Enfermería en el Perú es ejercida por hombres y mujeres. Siendo estas últimas el 90%, según datos institucionales del Colegio de Enfermeros del Perú, recogidos en 2018. Y es que esta profesión tuvo un inicio empírico en el seno familiar, donde las mujeres eran las encargadas de curar a los enfermos y cuidar a los más vulnerables del hogar. La enseñanza de estos conocimientos correspondía a un carácter benéfico.

Pero en octubre de 1907, la Enfermería empezó a profesionalizarse en el Perú cuando se fundó la Casa de Salud de Bellavista, en el Callao. Esta institución fue encabezada por Louise Kurath, que había sido alumna de la enfermera británica Florence Nightingale, precursora de la enfermería contemporánea. Luego el local pasó a ser parte de la Clínica Anglo Americana.

Día de la enfermera peruana hoy 30 de agosto (Foto referencial: Freepik)

Años después, en 1942, nace a escuela de enfermeras del hospital Daniel Alcides Carrión, fundada por las hermanas de la Caridad en el Callao. Ese mismo año, se abren los primeros cursos para Enfermería en la escuela del Hospital Arzobispo Loayza.

Cinco años después, el gobierno del presidente José Bustamante y Rivero aprueba un decreto supremo mediante el cual se establecen los estatutos para uniformizar la currícula de todas las escuelas de enfermería a nivel nacional. Este plan de estudios fue respaldado por la OPS, la OMS y la Fundación Rockefeller. Además, contó con la participación de personal de sanidad naval y las escuelas de enfermería civiles y militares. En la actualidad, existen hasta 38 especialidades de enfermería

¿Cómo fue que Santa Rosa se convirtió en patrona de las enfermeras peruanas?

Santa Rosa de Lima tiene miles de fieles en todo el Perú. (Foto: difusión)

“Cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús”, decía la primera santa de América según rescata el Arzobispado de Lima. La devoción de Isabel Flores de Oliva por el cuidado del prójimo, a los más vulnerables, la acercó a la santidad y reconocimiento.

Ella fue una laica y no religiosa, una terciaria en la orden de Santo Domingo. Vestía túnica blanca y llevaba el clásico manto negro de la orden dominica. Fue admiradora de Santa Catalina de Siena.

Por ello, Santa Rosa inició sus curaciones milagrosas en su casa, ubicada en la primera cuadra de la avenida Tacna, en el Centro de Lima. Luego, en los siglos XVII y XVIII, se construyó una iglesia y un convento junto al que fuera su domicilio. Hasta la fecha, todos los años —cada 30 de agosto— los fieles visitan este lugar para rendir homenaje y dejar su carta en el pozo de los deseos.

Falleció a los 31 años de edad, un 24 de agosto, de tuberculosis. Para su proceso de beatificación y canonización, según los archivos de este proceso, se reconocieron 9 milagros los cuales fueron aceptados por la Santa Sede. varios de estos vinculados a la curación de enfermos.

Tras haber sido canonizada por el papa Clemente X en el año 1607, Santa Rosa recibió diferentes títulos como Patrona del Perú, América y Filipinas. Pero no fue sino hasta 1955 —año en el que la profesionalización de la Enfermería ya estaba en boga— que el papa Pío XII establece mediante una bula que la Santa de América es también patrona de las enfermeras peruanas. La emisión de esta bula coincidió con el día de celebración a Santa Rosa de Lima, 30 de agosto.