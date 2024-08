El polémico caso de Christian Cueva y Pamela López sigue generando polémica y sumando nuevos personajes. En los últimos días, Macarena Gastaldo, modelo argentina que forma parte de la farándula peruana, quien fue vinculada sentimentalmente al futbolista, fue defendida y apoyada por Brunella Horna, conductora del programa América Hoy. Aquí te vamos a contar todos los detalles sobre este tema.

Por qué ahora Brunella Horna apoya a Macarena Gastaldo y no a Pamela López

Horna fue tajante en señalar que conoce a Gastaldo y cree que no hubo nada entre ella y Cueva. “En el caso de Macarena, no hay ninguna foto, no hay ninguna prueba y sí, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Macarena. Acá el punto principal es el tema de la violencia y, lamentablemente, al mencionar tantos nombres, se ha llevado el foco a otro lado y no al tema principal” dijo la pareja de Richard Acuña.

Cómo reaccionó Macarena Gastaldo

Gastaldo se mostró indignada por las acusaciones sobre un supuesto romance con ‘Aladino’ en su momento. “Está firmada, todo. Solo quiero que se apacigüen las cosas, porque no quiero que salga en TV esto, y que se vuelva en un circo. Cuando las cosas son de verdad, se hacen en silencio también. Yo también he sido víctima de violencia y nunca me puse en pie a exponer infidelidades, porque eso taparía el problema grave, el problema principal”, indicó la argentina.

Asimismo, la modelo le envió otro mensaje contundente a López. “Ya si después salen cosas, sácalas más adelante. ¿Quieres sacarlas? Bueno, pero primero resuelve tu problema, que es lo importante. Te está apoyando el Ministerio de la Mujer”.

Pamela López y Christian Cueva aún no inician trámites de divorcio: ¿qué hay detrás de eso?

Para América Hoy, el abogado de Pamela, Alexis Ochoa, concedió una entrevista exclusiva. En este espacio, le preguntaron sobre su estado actual del proceso de divorcio y en qué etapa se encuentra.

“Todavía no se ha iniciado. Entendemos que está dentro de un círculo de violencia y está saliendo. Seguramente ya pronto se iniciará cuando ella lo decida”, indicó Ochoa.

Cueva y López se mostraban muy felices en sus publicaciones de redes sociales. (Foto: Difusión)

Además, Brunella Horna, presentadora de América Hoy, se comunicó con Melissa Klug, quien en los últimos días le envió una carta notarial a López. Recordemos que la esposa de “Aladino”, que todavía está casada, mencionó que este último habría estado en un romance con la expareja de Jefferson Farfán.

“De verdad, Melissa, yo sé que Pamela tiene muchas pruebas de las que no ha mostrado y comentado. Yo sí le aconsejo a Melissa que (pare) porque Pamela tiene sus pruebas. No salido a hablar por hablar”, aseveró Horna.