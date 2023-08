Por qué Al fondo hay sitio fue cancelado en Estados Unidos tras 60 capítulos de emisión

En 2009 fue el estreno de ‘Al fondo hay sitio’ y desde ese entonces logró cautivar el corazón de la mayoría de televidentes. Son más de 1.000 capítulos de esta gran serie de América TV que ha presenciado diferentes contextos sociales en el Perú, los cuales se utilizaron para producir su trama hasta 2016, cuando terminó su octava temporada. Tras 6 años, la producción nacional regresó a la televisión, por lo que se comprobó el éxito rotundo que tiene. No obstante, no todos tienen conocimiento que Efraín Aguilar deicidó probar suerte con su formato en Estados Unidos y no duró más de 60 capítulos.

¿POR QUÉ NO TRIUNFÓ ‘AL FONDO HAY SITIO’ EN ESTADOS UNIDOS?

La serie peruana ‘Al fondo hay sitio’ llegó a todos los televisores de Estados Unidos en 2013 mediante la señal de Telemundo. Sin embargo, se tenía la expectativa que la producción nacional logre expandirse al exterior, pero se canceló de manera permanente. De esta manera, Efraín Aguilar brindó detalles de la verdadera razón tras la salida del aire de ‘AFHS’

“A mí me halaga que Telemundo haya comprado la serie, pero también conozco el mercado americano y sabía que si eso no era negociable, tampoco era rentable. En consecuencia, lo sacaban del aire en cualquier momento. Tengo entendido que lo levantaron por falta de auspiciadores; los gringos son así. La televisión es un negocio. En Estados Unidos, el producto tiene que ser muy rentable, porque si no, lo levantan”, dijo el productor peruano en declaraciones para un medio local.

¿POR QUÉ TIENE TANTO ÉXITO ‘AL FONDO HAY SITIO’ EN EL PERÚ?

A pesar de que exista una parte de la población que está en contra totalmente del fenómeno que representa ‘Al fondo hay sitio’ en el país, es imposible discutir la extensión y la aceptación que el programa ha logrado durante estos tiempos.

Al margen de que, si ha sido etiquetado como contenido televisivo de baja calidad o como una producción que no enseña nada bueno a la sociedad, es indudable que su gran éxito se debe a un elemento importante. Este aspecto es muy reconocido por todas las personas responsables de su creación.

“‘Al fondo hay sitio’ es la vida misma y cómo la vivimos diariamente. La serie es una tragicomedia que es el fiel reflejo de nuestra sociedad con sus problemas y sus alegrías. Por eso, hubo tanta identificación del televidente”, mecionó Estela Redhead, productora del programa, en diálogo con un medio local.