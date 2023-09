Una amistad que se forjó en los sets de ‘Combate’, que perduró durante años y que terminó de manera accidentada, es la que mantenían Alejandra Baigorria y Mario Irrivarren. El fin de esta alianza dejó sorprendidos a sus seguidores, pero recientemente los ha dejado atónitos tras la revelación de la causa detrás del quebrantamiento de su cariño. En esta nota te contaremos cuál es el insólito motivo que los distanció; entre otros datos que debes conocer al respecto.

¿POR QUÉ ALEJANDRA BAIGORRIA YA NO HABLA CON MARIO IRRIVARREN?

Durante una edición del programa Esto es Guerra, Alejandra Baigorria vivió un tenso momento junto a Onelia Molina cuando ambas participan en una competencia.

La empresaria textil no pudo contenerse y abrumada tuvo fuertes comentarios sobre el modo de competir de Molina.

Sin embargo, además, contó en vivo que Onelia Molina también habría sido el motivo por el que ella y Mario Irrivarren dejaron de hablar, rompiéndose así una amistad de más de 10 años.

“Ella (Onelia) se quejó, me hicieron un chongo junto con Mario. Escándalo mundial. Cuando yo voy fuerte se quejan, entonces, ahora que evito para no tener problemas ni con Mario ni con ella, porque yo ya con Mario ya no me hablo gracias a ese problema del pasado (por Onelia). Yo estuve respetando el problema que hubo, que me costó una amistad. Me gané una enemistad con Mario, de 11 años que tengo amistad con él”, dijo Alejandra.

Esto confirmaría que el motivo por el que Alejandra Baigorria ya no habla con Mario Irrivarren desde hace varios años tendría que ver con Onelia Molina.

POR QUÉ MARIO IRIVARREN ES VINCULADO CON ONELIA MOLINA

El vínculo entre Mario Irivarren y Onelia Molina nace a partir de un ‘ampay’, en donde cámaras de video captaron el momento en el que ambos se involucraban románticamente en situaciones que podrían confirmar una relación amorosa entre los dos chicos reality.

Al momento de ser abordados por la prensa en relación a este tema, Onelia Molina no quiso brindar muchos detalles, pero halagó al chico reality: “Discúlpame, pero no puedo declarar, tú sabes, no puedo hablar, pero Mario es una increíble persona, solo te puedo decir eso, disculpa”.

QUÉ ES ESTO ES GUERRA

Esto es Guerra es un programa de televisión peruano que pertenece al género de reality de competencia. Fue estrenado en el año 2012 y se ha convertido en uno de los programas más populares y longevos de la televisión peruana. El formato del programa se basa en la participación de dos equipos, conformados por conocidos personajes de la farándula peruana, quienes compiten en diferentes pruebas físicas, mentales y artísticas.

El programa se desarrolla en un ambiente de competencia y rivalidad, donde los participantes se enfrentan en desafíos semanales para acumular puntos y lograr el título de campeones. Las pruebas suelen ser de diversa índole, como circuitos de obstáculos, juegos de conocimiento, bailes y presentaciones artísticas. Además, se incluyen dinámicas de eliminación y nominación, donde los concursantes pueden ser expulsados del programa.

Esto es Guerra ha sido criticado por algunos sectores de la sociedad debido a su contenido considerado como superficial, violento y sensacionalista. Sin embargo, también cuenta con un gran número de seguidores y se ha consolidado como uno de los programas más vistos en la televisión peruana, generando un impacto significativo en la cultura popular del país.

POR QUÉ LOS REALITY DE COMPETENCIA SON TAN CRITICADOS EN EL PERÚ

Los reality de competencia en el Perú enfrentan críticas por varios motivos. En primer lugar, se les acusa de promover la violencia y el conflicto como estrategia para captar la atención del público. Muchos de estos programas se enfocan en generar confrontaciones entre los participantes, lo que puede llevar a comportamientos agresivos y poco éticos.

Además, se cuestiona la falta de autenticidad y la manipulación de los eventos. Algunos espectadores consideran que los reality shows podrían estar guionados y editados de manera que distorsionan la realidad y crean situaciones falsas. Esto genera desconfianza en la veracidad de lo que se muestra y resta credibilidad al formato.

Otro aspecto criticado es la exposición excesiva de los participantes y la invasión a su privacidad. Al ser sometidos a una constante vigilancia y difusión de su vida personal, se argumenta que se vulnera su intimidad y se les expone a situaciones de estrés y presión emocional. Estas críticas señalan que se debe tener mayor consideración hacia el bienestar y la dignidad de los concursantes.