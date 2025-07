Alfredo Zambrano, notario y esposo de Magaly Medina, le envió una carta notarial a Janet Barboza tras sentirse agraviado por unas declaraciones que hizo en una entrevista en YouTube. Según el documento, la conductora habría dañado su honor al vincularlo con presuntas irregularidades notariales.

Zambrano exige una rectificación inmediata y que Barboza se abstenga de volver a referirse a él públicamente. Lejos de disculparse, la conductora publicó la carta en sus redes sociales y reforzó sus declaraciones. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO JANET BARBOZA QUE PROVOCÓ LA REACCIÓN LEGAL DE ALFREDO ZAMBRANO?

Durante su participación en el canal de YouTube “Katty con Kalle, Kuéntame” de Katty Villalobos, Janet Barboza se refirió a investigaciones periodísticas que supuestamente involucran a Alfredo Zambrano en hechos irregulares.

En particular, mencionó casos relacionados con la clonación de placas vehiculares y trámites notariales dudosos. Según sus palabras, “hay un tema de clonación de placas que luego se han legalizado, tengo entendido en su notaría; hay un tema de terrenos muy fuerte… este tipo de cosas se tienen que investigar”.

Estas afirmaciones fueron calificadas por Zambrano como calumniosas y difamatorias, según recoge Infobae.

¿QUÉ EXIGE EXACTAMENTE ALFREDO ZAMBRANDO EN SU CARTA NOTARIAL?

El notario peruano considera que los comentarios de Barboza han ocasionado un “daño moral de incalculable magnitud como persona y profesional”, por lo que le ha exigido a la conductora una rectificación en un plazo de dos días. Además, ha pedido que dicha disculpa se difunda en los mismos espacios en los que se emitieron los comentarios: el programa de Katty Villalobos, redes sociales y medios televisivos. También solicitó que Barboza se abstenga de emitir futuras declaraciones que lo vinculen negativamente.

¿CÓMO RESPONDIÓ JANET BARBOZA A LA CARTA NOTARIAL?

En lugar de retractarse, Janet Barboza optó por difundir la carta completa a través de su cuenta oficial de Instagram. Junto a la publicación, agregó capturas de pantalla y enlaces a reportajes de medios como Perú21 y La China Polo, donde se menciona a Zambrano en el marco de supuestas irregularidades legales. La conductora no ha ofrecido disculpas y, por el contrario, ha reforzado su postura frente a la polémica.

¿QUÉ HA DICHO MAGALY MEDINA SOBRE LA SITUACIÓN DE SU ESPOSO?

Magaly Medina, fiel defensora de su esposo, se pronunció en TikTok desmintiendo cualquier relación de Zambrano con actividades ilegales. “Felizmente no me casé con un delincuente”, expresó. También acusó a quienes critican a su pareja de querer dañarla a ella indirectamente: “Como a mí no me pueden derrumbar, buscan manchar la impecable carrera de mi esposo”, aseguró la periodista.