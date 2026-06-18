Durante años, la aparición de las primeras canas llevó a muchas personas a recurrir a tintes para mantener el color natural de su cabello y conservar una apariencia asociada con la juventud. Sin embargo, esta práctica ha comenzado a perder fuerza entre quienes prefieren mostrar el cabello gris o blanco sin ocultarlo. Lo que para algunos podría parecer una simple decisión estética, en realidad está relacionado con aspectos vinculados con la identidad, la autoestima y la manera en que cada individuo enfrenta el paso del tiempo. Especialistas sostienen que esta tendencia refleja un cambio en la forma de entender la belleza y de relacionarse con los procesos naturales del cuerpo. A continuación, te explicamos qué dice la psicología sobre esta decisión y cuáles son las razones que han llevado a muchas personas a dejar de teñirse las canas.

¿POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS DEJAN DE TEÑIRSE LAS CANAS?

Para muchas personas, dejar de teñirse las canas representa sentirse más cómodas con su imagen y aceptar los cambios del tiempo. Desde la psicología, esta decisión se interpreta como búsqueda de autenticidad y una forma de proyectar una apariencia más genuina, sin ajustarse constantemente a expectativas externas. En esa línea, el medio Self señala que “muchas personas ven en las canas una oportunidad para aceptar su proceso natural de envejecimiento y mostrarse auténticas, desafiando las normas sociales que valoran la juventud”.

Al mismo tiempo, esta elección está influenciada por estándares de belleza que han reforzado la idea de juventud permanente como ideal estético. Sin embargo, cada vez más personas cuestionan esas exigencias y optan por mostrar su cabello gris como una forma de resistencia frente a estas presiones. En este sentido, EatingWell indica que “algunas mujeres optan por no teñirse como una forma de protesta contra los estándares de belleza que exigen una apariencia juvenil constante”. Esta postura amplía la visión de la belleza más allá de la edad.

(Foto referencial: Freepik)

¿QUÉ CAUSA LAS CANAS Y QUÉ PAPEL JUEGA EL ESTRÉS?

En términos simples, el pelo se vuelve blanco porque las células que le dan color, llamadas melanocitos, dejan de trabajar o mueren. Esto ocurre de forma natural, pero también puede ser provocado por la acumulación de sustancias dañinas en la raíz del cabello o por la falta de nutrientes como el hierro y las vitaminas.

Sorprendentemente, el estado emocional también influye de forma directa: el estrés no solo es un factor que precipita la aparición de estas señales, sino que, de reducirse los niveles de tensión, podría existir la posibilidad de que el proceso se revierta en cierta medida, según informa Infobae.

(Foto referencial: Freepik)

¿CÓMO CAMBIA NUESTRA VIDA AL ACEPTAR EL PASO DEL TIEMPO?

Ver a famosas luciendo su cabello natural ha ayudado a que las canas se vean ahora como un símbolo de elegancia y no como un descuido. Lo más importante es que esta elección libera a las personas de la obsesión por parecer jóvenes todo el tiempo, lo que reduce el estrés y mejora la salud mental.

La experta Becca Levy, de la Universidad de Yale, explica que nuestra forma de pensar es clave: “Cuando las personas internalizan imágenes positivas sobre el envejecimiento, tienden a vivir más y en mejor estado”. Por otro lado, aunque todavía existe el prejuicio de que las mujeres mayores pierden valor, la profesora Vanessa Cecil destaca que hoy hay muchas más mujeres que prefieren ser auténticas antes que intentar cumplir con los “estándares imposibles de ser naturales y permanecer jóvenes para siempre”.

VÍDEO RECOMENDADO: