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¿Por qué algunas personas dejan de teñirse las canas? La psicología tiene una respuesta | Foto: Freepik
¿Por qué algunas personas dejan de teñirse las canas? La psicología tiene una respuesta | Foto: Freepik
Por José Templo

Durante años, la aparición de las primeras canas llevó a muchas personas a recurrir a tintes para mantener el color natural de su cabello y conservar una apariencia asociada con la juventud. Sin embargo, esta práctica ha comenzado a perder fuerza entre quienes prefieren mostrar el cabello gris o blanco sin ocultarlo. Lo que para algunos podría parecer una simple decisión estética, en realidad está relacionado con aspectos vinculados con la identidad, la autoestima y la manera en que cada individuo enfrenta el paso del tiempo. Especialistas sostienen que esta tendencia refleja un cambio en la forma de entender la belleza y de relacionarse con los procesos naturales del cuerpo. A continuación, te explicamos qué dice la psicología sobre esta decisión y cuáles son las razones que han llevado a muchas personas a dejar de teñirse las canas.

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