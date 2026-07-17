Por Redacción EC

Durante gran parte del siglo XX, los tatuajes estuvieron rodeados de interpretaciones opuestas. Mientras algunos los vinculaban con la rebeldía y la transgresión, otros los consideraban un símbolo de marginalidad, por lo que su presencia quedó asociada principalmente a grupos que desafiaban las normas sociales establecidas. Sin embargo, esa percepción comenzó a transformarse con el paso de los años y el inicio del nuevo milenio. Con el tiempo, el tatuaje dejó de verse como un estigma para consolidarse como una manifestación de identidad y una forma de expresión personal. Hoy puede representar una historia de vida, una convicción, un acto de resistencia o una decisión puramente estética, dentro de una sociedad cada vez más abierta a la diversidad. En 2026, la piel tatuada se ha normalizado en numerosos espacios, al punto de que la atención ya no recae en quienes llevan tinta, sino en quienes eligen mantener su piel sin tatuajes como una expresión igualmente válida de su identidad.