A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Así, en esta oportunidad, la disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que suelen optar por las cajas tradicionales en los supermercados en lugar de los módulos de autoservicio, pese a que estos últimos podrían resultar más rápidos y evitar la interacción directa. Desde el punto de vista psicológico, este comportamiento podría estar relacionado con el deseo de los usuarios de mantener una comunicación y encontrar oportunidades para socializar en su día a día. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS PREFIEREN LAS CAJAS TRADICIONALES EN LUGAR DE LOS MÓDULOS DE AUTOSERVICIOS EN EL SUPERMERCADO, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

Un artículo en psicología explicó que las personas que eligen una caja tradicional en los supermercados no significa que rechacen la tecnología, sino optan por una atención más personalizada. Es decir, mientras que algunos clientes priorizan la rapidez y autonomía que ofrecen las cajas de autoservicio, otros valoran la interacción social y el trato personal durante el proceso de pago en un establecimiento.

Así, el estudio señaló que la elección de una caja asistida puede estar influida por diversos factores como, por ejemplo, la costumbre, la comodidad, el tamaño de la compra y las preferencias personales de cada cliente. Finalmente, el artículo concluye en que las cajas de autoservicio ofrecen mayor eficacia y autonomía, mientras que las cajas tradicionales permiten recibir atención personalizada y mantener breves interacciones sociales durante el proceso de compra, conforme comparte OkDiario.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE HABLAN SOLAS Y SUEÑAN DESPIERTAS?

A través de una investigación que se le realizó a más de 1 300 personas en el 2025, encontró que el soñar despierto y hablar solo de manera intencional está relacionado con un mayor desempeño creativo y podría guardar cierta asociación con la inteligencia. De hecho, esta divagación mental favorece la conexión entre redes cerebrales vinculadas al control y la imaginación. Según especialistas, las personas que suelen imaginar pueden favorecer la creación de nuevas conexiones entre ideas y estimular su creatividad, especialmente durante actividades rutinarias o monótonas, como caminar o ducharse.

En tanto, las que hablan en voz alta consigo mismo puede contribuir a organizar los pensamientos, establecer prioridades y encontrar soluciones a determinados problemas. Así, al verbalizar las ideas, las personas pueden descomponer situaciones complejas en pasos más concretos y fáciles de manejar. Por último, soñar despierto y hablar solo pueden contribuir a estimular la creatividad y organizar los pensamientos, además de reflejar procesos cognitivos vinculados con distintas facetas de la inteligencia humana, conforme comparte la plataforma Vistazo.