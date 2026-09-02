Por Redacción EC

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Así, en esta oportunidad, la disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que suelen optar por las cajas tradicionales en los supermercados en lugar de los módulos de autoservicio, pese a que estos últimos podrían resultar más rápidos y evitar la interacción directa. Desde el punto de vista psicológico, este comportamiento podría estar relacionado con el deseo de los usuarios de mantener una comunicación y encontrar oportunidades para socializar en su día a día. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.