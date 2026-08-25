Por Redacción EC

Frases sarcásticas forman parte de conversaciones cotidianas y pueden provocar una carcajada o una mirada incómoda. El sarcasmo consiste, en términos generales, en expresar algo distinto —e incluso contrario— de lo que literalmente se dice, dejando que el interlocutor interprete la verdadera intención. La psicología ha encontrado que esta manera de comunicarse cumple funciones muy diferentes: puede servir para bromear, criticar, aliviar una situación incómoda o expresar molestia sin recurrir a una confrontación completamente directa. Uno de los hallazgos más interesantes es que las personas no recurren al sarcasmo necesariamente por una única razón. Un estudio publicado en 2025 en Behavioral Sciences, realizado con 179 participantes de habla inglesa, encontró una relación entre distintos estilos de humor y la tendencia a utilizar sarcasmo. Quienes presentaban un humor más afiliativo —orientado a generar cercanía y fortalecer las relaciones— reportaron mayor uso de sarcasmo, especialmente de aquel que permite proteger la imagen social de quien habla y de quien escucha.