¿Por qué Alicia Mercado se negó 3 veces a interpretar el papel de Susy Díaz

A pocas semanas para que se estrene la película autobiográfica de Susy Díaz, que durante estos tiempos se ha convertido en una de las más esperadas por el público peruano. Además, todos los seguidores esperan conocer un poco más de la vida pública de la excongresista, quien ha logrado convertirse en una de las figuras icónicas de la farandula nacional.

¿QUÉ DIJO ALICIA MERCADO SOBRE INTERPRETAR A SUSY DÍAZ?

Desde que se reveló la fecha en que llegaría esta película a las pantallas peruanas, la mayoría tiene gran expectativa por conocer a cada uno de los personajes. Aunque, hace poco se supo que será Alicia Mercado quien interprete a Susy Díaz a la ficción.

Al respecto, la actriz peruana se mostró muy feliz y emocionada por la oportunidad, pero también sabía que sería un gran reto ponerse en la piel de una mujer con mucha trayectoria y muy querida en nuestro país. Ante esto, la artista brindó una entrevista al podcast Somos NDG, en el que dio detalles sobre este proceso para iniciar la actuación de Susy.

Mientras charlaba con los presentadores del espacio digital, Alicia mencionó que desde el primer momento se negó a hacer la película por un miedo interior, le daba temor interpretar a la recordada mujer del 13. “Como Pedro me negué tres veces a hacer la peli, no quería porque me daba nervios. No quería estudiar al personaje, porque no quería entrar al proceso todavía. Me daba muchos nervios”, dijo la actriz.

No obstante, el miedo fue cambiando cuando reveló que la misma Susy Díaz la vio transformada y se identificó con ella. “Susy me ha visto transformada, me ha visto interpretarla y me ha dicho: ‘igualita’”, reveló muy emocionada en el espacio digital.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PELÍCULA DE SUSY DÍAZ?

El estreno de la película ‘Susy, una vedette en el Congreso’ está programado para llegar a las pantallas el jueves 26 de octubre de 2023. Además, la historia de Susy Díaz fue producida por SYN Entertainment y Star Films, que hace algunas semanas publcó el afiche oficial con el primer vistazo de Alicia Mercado caracterizada como la famosa vedette.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DE LA PELÍCULA DE SUSY DÍAZ?

El elenco confirmado hasta la fecha es liderado por Alicia Mercado, quien será la protagonista, y también estará presente la misma Susy Díaz junto a los siguientes actores y actrices: