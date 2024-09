André Carrillo vuelve a ser noticia entre todos los seguidores del fútbol nacional. Recientemente, el futbolista de 33 años sorprendió a todos sus fanáticos al revelarse que ya no formaba parte del Al Qadisiyah de Arabia y quedaba como un jugador libre. Desde ese momento empezaron a surgir diversos rumores sobre su futuro profesional. El más fiable de ellos afirma que Carrillo estaría por fichar con el Corinthians de Brasil y, tras conocer diversas informaciones, el comentarista Diego Rebagliati no dudó en compartir con la audiencia de Movistar Deportes la razón por la que el futbolista no dudaría a la hora de aceptar el trato. Conoce en esta nota más al respecto.

¿Cuáles es la situación actual de André Carrillo?

Tras conocerse que André Carrillo era un jugador libre, se empezó a decir mucho sobre su futuro. Por un lado, había quienes afirmaban que se quedaría en Arabia jugando para el Al-Shabab Club. Por el otro, muchos recordaban las veces en las que el futbolista habló sobre la posibilidad de regresar a Alianza Lima. Después de todo, en sus propias palabras “sería un sueño jugar la Copa Libertadores con Alianza Lima”.

Sin embargo, recientemente, un nuevo rumor opacó a todos los demás, ya que cobró una mayor fuerza al ser replicado por diversas fuentes. Sucede que, André Carrillo estaría por fichar por el Corinthians de Brasil. Algunas fuentes reportan que el trato estaría por cerrarse, mientras que otras señalan que solo quedaría el anuncio oficial por parte del club.

De momento nada es oficial en cuanto al futuro profesional de André Carrillo. (Foto: Bicolor)

Por ejemplo, el periodista César Luis Merlo publicó que “El delantero peruano, André Carrillo, es nuevo refuerzo del Corinthias. El club llegó a un principio de acuerdo con el futbolista, que llega con el pase en su poder luego de rescindir con el Al Qadisiyah”.

Por si fuera poco, la periodista brasileña Raisa Simplicio incluso llegó a señalar que el DT de Corinthians, Ramón Díaz, es quien habría solicitado el fichaje de Carrillo personalmente. “Lo último: en Brasil dicen que Corinthians negocia la contratacion de Andre Carrillo a pedido de Ramón Díaz, que fue su DT en Al Hilal”, escribió en un tuit.

¿Cuál es la razón por la que André Carrillo no dudaría en fichar por el Corinthians, según Diego Rebagliati?

Ante todas estas declaraciones, el comentarista deportivo Diego Rebagliati no dudó en expresar las razones por las que, según él, Carrillo no pensaría dos veces en ir al Corinthians, en lugar de quedarse en Arabia o volver a Alianza Lima.

“Los clubes no comen vidrios, no se dejan engañar. André Carrillo va a Corinthians porque está Ramón Díaz y porque Díaz sabe el potencial de André, porque el presente de André no le permitiría ir a un equipo como Corinthians”, afirmó en una de las recientes transmisiones de Movistar Deportes. “Pero como hay un técnico que lo conoce y que ya lo saco un gran rendimiento, le aparece esta oportunidad que es de oro para que vuelva a insertarse en el nivel de fútbol que su edad y su momento todavía merece que le devuelva”.