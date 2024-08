Angie Arizaga ha tomado una decisión sorprendente sobre el cuidado de su bebé recién nacido, y ha decidido que no contará con una niñera para esta etapa tan importante. ¿Qué motivó a la popular figura a asumir personalmente todas las responsabilidades? Te contamos las razones detrás de su elección en la siguiente nota.

¿POR QUÉ ANGIE ARIZAGA NO PONDRÁ UNA PERSONA PARA QUE CUIDE A SU BEBÉ RECIÉN NACIDO?

Angie Arizaga y Jota Benz decidieron no contratar a una nana para el cuidado de su recién nacido, Matteo Alessandro. Ambos desean vivir plenamente la experiencia de la crianza, sin delegar esta responsabilidad a otra persona. Según Jota Benz, no quieren que alguien más influya en las costumbres y hábitos de su hijo durante los primeros momentos de su vida.

La pareja considera que la presencia de ambos en la vida de su bebé es fundamental, por lo que han acordado turnarse para atender al niño cuando uno de los dos no pueda hacerlo. Aunque aceptarán ayuda externa en algunas ocasiones, esta no estará relacionada con la crianza directa, ya que desean ser quienes estén completamente involucrados en el desarrollo de Matteo Alessandro.

¿CÓMO DIERON A CONOCER EL NACIMIENTO DE SU BEBÉ ANGIE ARIZAGA Y JOTA BENZ?

Angie Arizaga y Jota Benz anunciaron el nacimiento de su primer hijo, Matteo Alessandro, a través de sus redes sociales el domingo 11 de agosto, revelando que su bebé nació el viernes 9 de agosto. En una emotiva publicación compartida en Instagram, Angie expresó su gratitud por los mensajes recibidos y por la fuerza que tuvo durante el parto, destacando lo doloroso pero gratificante que fue el proceso.

La publicación incluyó las primeras imágenes del bebé y recibió una gran cantidad de reacciones y comentarios de felicitación por parte de amigos, colegas y seguidores de la pareja. Junto con las fotos, Angie compartió sus sentimientos sobre la llegada de Matteo Alessandro y la alegría que sienten al comenzar esta nueva etapa en sus vidas.

¿QUIÉNES SON JOTA BENZ Y GINO ASSERETO?

Jota Benz es un personaje bastante conocido dentro de la farándula peruana, principalmente debido a su participación en diversos reality de la televisión peruana, como ‘Esto es Guerra’. Es en este programa donde conoció a su actual pareja Angie Arizaga, con quien espera su primer hijo. No hace mucho la pareja anunció su embarazo y el 4 de mayo revelaron que sería un varón.

Gino Assereto, por su parte, también es popular entre el público peruano por estar en el mismo reality de competencias que su hermano. Sin embargo, se diferencia por haber sido más partícipe en controversias vinculadas a su vida personal, que lo llevaron a estar en la mira de la audiencia en mayor medida. Por ejemplo, fue pareja de Jazmín Pinedo, con quien tuvo una hija.

Así pues, las vidas de ambos muchas veces han sido cubiertas por la prensa nacional interesada en temas de farándula. Los hermanos han tenido periodos en los que mantuvieron un bajo perfil, pero también otros en los que fueron tendencia. Uno de ellos, en particular, reveló la razón por la que no comparten apellido paterno.

¿POR QUÉ GINO ASSERETO Y JOTA BENZ NO LLEVAN EL MISMO APELLIDO PATERNO?

La respuesta puede ser sencilla y muchas personas la pueden intuir, pero lo que no todos saben es la historia detrás. Sí, Gino Assereto y Jota Benz no comparten apellido paterno debido a que son medios hermanos, es decir, no son hijos del mismo padre. Este era un pasaje en la vida de ambos que no fue público hasta el año 2015, cuando Jazmín Pinedo reveló que su entonces pareja había conocido a su padre biológico.

Durante más de dos décadas, Gino Assereto no conocía a su padre biológico, por lo que el hecho de haberlo encontrado fue un momento duro de su vida. Por supuesto, Pinedo le expresó todo su apoyo, debido al desafío emocional que tuvo que atravesar.

Es así que nos enteramos que solo Jota Benz lleva el apellido de su padre, José Benzaquén, de donde sale su nombre artístico. Eso sí, este hecho no quiere decir que Gino tenga una mala relación con él, ya que a través de publicaciones en redes sociales se ha visto que tiene distintas muestras de afecto con él.