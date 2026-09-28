Más allá del homenaje, el Día Internacional de las Personas de Edad busca combatir el edadismo, cerrar la brecha digital y garantizar pensiones y salud dignas para la longevidad. (Foto: Pexels)
Más allá del homenaje, el Día Internacional de las Personas de Edad busca combatir el edadismo, cerrar la brecha digital y garantizar pensiones y salud dignas para la longevidad. (Foto: Pexels)
Por Paolo Valdivia

Cada 1 de octubre se conmociona a la comunidad internacional con la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad, una fecha promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para poner en el centro del debate global el bienestar, el reconocimiento y la protección de los derechos de los adultos mayores.

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