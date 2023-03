Los malos resultados con Universitario , hicieron que Carlos Compagnucci no siga más como DT de los estudiantiles quienes perdieron 3 partidos consecutivos en el arranque de la Liga 1-2023. El DT argentino, a pocas horas de dejar el banquillo merengue habló con Movistar Deportes y contó las razones que lo llevaron a renunciar a su cargo.

Recordemos que Universitario de Deportes empezó el torneo local con una victoria a favor, pero cuando enfrentó a Unión Comercio, Alianza Lima y Mannucci solo encontró derrotas, lo cual llevó a un desgaste que finalizó en la salida del estrega argentino.

Carlos Compagnucci explica qué pasó con Universitario en el arranque de la Liga 1-2023

“Creo que la forma en cómo iniciamos el torneo no estaba en nuestros planes. Cuando yo llegué el año pasado, me encontré un plantel corto y sabía que iba a ser duro. El objetivo fue clasificar a un torneo internacional y lo logramos, pudiendo armar un buen plantel para este año. Yo sentía que estaba fallando y me pegó fuerte perder tres partidos en el comienzo”, fueron las primeras palabras del DT en una entrevista con Movistar Deportes.

El ahora, extécnico de la ‘U’ agrega: “Para mí, las primeras fechas son las más importantes. Peor aún por cómo perdimos los partidos (ante Unión Comercio, Alianza Lima y Mannucci). Nunca fuimos inferiores a los rivales que enfrentamos. Hoy la ‘U’ no está en un momento de calma. No soy responsable de los 9 años en los que el equipo no salió campeón”.

“Me siento responsable de la situación porque era la cabeza y el líder. Creo que algo hay que cambiar. No tengo dudas de que este grupo necesita ganar dos partidos seguidos. Con dos partidos que gane, no para más”, acotó.

Compagnucci habla sobre el estado de Alex Valera

“Cuando se fue Valera el año pasado me quería matar. Era el mejor jugador. Me supe reponer porque Alexander Succar estaba en un estado de forma espectacular. Ahora, Alex V. no está en su mejor versión y no se le está dando el gol”, manifestó.

“No sé si todo los jugadores captaron el mensaje. La mayoría creo que sí. Tuvimos demasiado tiempo de trabajo, incluso jugamos dos amistosos en Chile. Para mí, me pareció que el equipo entendía lo que quería”, sentenció.