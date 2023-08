El lunes 7 de agosto, en medio de una gran algarabía, Universitario de Deportes cumplió 99 años de vida institucional. El cuadro crema celebró un nuevo aniversario y lo hizo en un contexto inmejorable en lo deportivo: es líder absoluto del Torneo Clausura. Debido a este emotivo hecho, el club decidió festejarlo con una cena de gala que tuvo como invitados a diferentes personalidades que hicieron historia con la camiseta que alguna vez defendió Lolo Fernández, sin embargo, causó sorpresa entre los hinchas que no haya asistido Carlos Galván.

Recordemos que el ‘Negro’ es uno de los jugadores más queridos de los últimos años por la hinchada merengue. No es para menos, el zaguero argentino fue una de las figuras y el capitán de aquel equipo de la ‘U’ que salió campeón en 2009 en la final ante nada menos que Alianza Lima, el clásico rival. Además, también formó parte del plantel crema que ganó el Apertura 2008 con Ricardo Gareca como técnico.

¿Por qué Carlos Galván no estuvo presente en la celebración de Universitario por sus 99 años?

Galván, que en el presente se desempeña como uno de los integrantes de “A presión”, uno de los programas deportivos más populares en YouTube, dijo justamente en este espacio la razón por la que no fue invitado a la celebración de los 99 años del conjunto de Ate.

“Porque no soy del círculo de ellos. No me llamaron. Cuando los celos te matan y la envidia te mata”, comentó el exRacing Club de Argentina. Luego de esta declaración, que provocó sorpresa en la mesa, prefirió no referirse más al tema.

Universitario: quiénes saludaron a los cremas por su aniversario

El equipo crema publicó un emotivo video que sorprendió a sus hinchas por el aniversario. Dicho material audiovisual fue protagonizado por futbolistas del actual plantel, quienes uno por uno le mandaron un sentido saludo a la familia merengue por los 99 años. Los jugadores que aparecieron fueron Rodrigo Ureña, Williams Riveros, Alex Valera, Nelson Cabanillas, Andy Polo, Horacio Calcaterra, Piero Quispe, Matías Di Benedetto, Martín Pérez Guedes, José Carvallo y Luis Urruti.

De otro lado, otros exelementos que son recordados con cariño por parte de los fanáticos, también muy emocionados por este día especial, usaron sus redes sociales para expresar sus sentimientos por la camiseta crema. Este fue el caso de Johan Fano, quien marcó 31 goles en el equipo de Ate en 2007 y 2011.

“Felices 99 años al más grande del Perú, orgulloso de haber vestido tus colores. Gracias por todo. Feliz aniversario mi querido Universitario de Deportes”, dijo el exgoleador.

Otra exgloria que aprovechó la ocasión para mandar sus saludos fue Gustavo Grondona, el ‘10′ de la ‘U’ en el tricampeonato que consiguió el club en 1998, 1999 y 2000. “Cuando digo Universitario, digo el club más grande del Perú, para mí fue un placer y satisfacción haber vivido tantos momentos gloriosos que guardaré en mi memoria y corazón de por vida, los cuales me hicieron enamorarme. Hoy, a la distancia, pero con el corazón muy cerca, quiero estar con todos, dirigentes, exdirigentes, jugadores, exjugadores, hinchas, gente que trabaja en el club, desde el portero hasta el utilero, todos juntos festejando los 99 años de esta gran familia”, señaló por medio de un video el inolvidable ‘Pelado’.

Universitario: cuándo juega

Universitario jugará este sábado 12 de agosto por la octava jornada del Torneo Clausura. En esta ocasión, en medio de las celebraciones por su aniversario, la ‘U’ recibirá a Deportivo Binacional a las 7:30 pm. Se espera un gran ambiente en el estadio Monumental de Ate.

