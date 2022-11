En su momento, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo fueron una de las parejas más sólidas del medio colombiano, además de ser de las más queridas por los televidentes. Sin embargo, su repentina separación fue como un baldazo de agua fría para todos sus seguidores, en base a ello, es que ahora se ha generado una nueva duda respecto a la relación y es que nadie entiende por qué una relación que duró tanto tiempo, no llegó a tener hijos.

Es por ello que en esta nota te contaremos cuál es la explicación que dio Carmen Villalobos respecto a la razón de por qué Sebastián Caicedo y ella nunca tuvieron hijos, entre otra información que debes conocer respecto a este tema.

POR QUÉ CARMEN VILLALOBOS NO TUVO HIJOS CON SEBASTIÁN CAICEDO

Todo nace a partir de las declaraciones de Sebastián Caicedo, quien señaló en una entrevista que no cierra la posibilidad de tener hijos, algo que puso alerta a los medios de comunicación de farándula de Colombia quienes no dudarían que, al parecer, esta podría haber sido una de las razones por la que la relación de esta pareja llegó a su fin.

Esto motivó también a los fanáticos de Carmen Villalobos a realizarle la pregunta en sus transmisiones en vivo de por qué no tuvo hijos con su ex pareja Sebastián Caicedo, a lo que ella respondió:

“Esa pregunta es muy complicada porque a veces uno se anima y dice ‘qué rico’, otras veces se me quitan las ganas por completo. Después otra vez lo vuelvo a ver y digo: ‘mmmm, ¿por qué no?’. Veo a mis amigas con bebés y digo que tal vez sí”, dijo la artista Carmen Villalobos.

La artista agregó que además no es nada sencillo tener hijos, por lo que prefiere, por el momento, hacerse cargo de sus mascotas.

“Tengo tres bendiciones peludas y pienso que con perritos es difícil, ¡imagínate con bebés de verdad! No sé. La última palabra sólo la tiene Diosito. Está muy complicado traer un bebé al mundo”, finalizó Carmen Villalobos.

QUIÉN ES CARMEN VILLALOBOS

Yorley del Carmen Villalobos Barrios, quien es conocida artísticamente como Carmen Villalobos, es una actriz y modelo colombiana nacida en la ciudad de Barranquilla, Colombia, el 13 de julio de 1983.

Carmen Villalobos debutó en televisión en 1999 a la edad de 18 años en el programa de televisión infantil producido por Caracol Televisión, Club 10, en dicho programa interpretaba a Abi.

Si embargo, el primer papel importante de Carmen Villalobos en la televisión, fue a la edad de los 20 años en la telenovela, ‘Amor a la plancha’ donde interpretó a Ernestina Pulido, una trabajadora doméstica que se enamora de la expareja de su patrona.

No fue hasta el año 2008, en donde realmente Carmen Villalobos consigue consagrarse en su vida artística en la telenovela ‘Sin senos no hay paraíso’ una nueva adaptación de la novela ‘Sin tetas no hay paraíso’ escrita por Gustavo Bolívar, la cual ya se había realizado anteriormente con el mismo nombre producida por Caracol Televisión en el 2006.

En esta telenovela, Carmen Villalobos interpretó a Catalina Santana una joven de un barrio de Colombia, que desea operarse los senos para poder triunfar en la vida. La historia traspasó fronteras y fue un éxito a nivel regional.

QUIÉN ES SEBASTIÁN CAICEDO

Juan Sebastián Caicedo Londoño, mejor conocido como Sebastián Caicedo, es un actor colombiano de 41 años nacido en la ciudad de Cali, en Colombia que ha participado en varias telenovelas donde ha tenido que compartir el set con Carmen Villalobos, al igual que en producciones como El señor de los cielos.

Sebastián Caicedo comenzó su carrera a los 14 años de edad en el colegio donde estudiaba. Empezó a estudiar otra carrera, pero la abandonó para dedicarse a la actuación. Más adelante estudió en la Academia de Alfonso Ortiz. Actualmente tiene dos empresas, una de ellas de Vinos Ecológicos.

Caicedo es conocido por el papel de villano en Nadie es eterno en el mundo y por su participación en Niños ricos pobres padres, donde fue el protagonista. En estas dos telenovelas compartió set con su entonces novia.

El artista Sebastián Caicedo destacó por su participación en la serie El Señor de los cielos, ganando gran reputación y reconocimiento en la región latinoamericana.

QUÉ ES HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE

Hasta que la plata nos separe es una telenovela colombiana producida por RCN Televisión que fue emitida por Canal RCN en Colombia, y Telemundo en Estados Unidos, adaptación de la telenovela del mismo nombre escrita por Fernando Gaitán en 2006 que está protagonizada por Carmen Villalobos y Sebastián Martínez.

El rodaje de ‘Hasta que la plata nos separe’ comenzó el 23 de febrero de 2022 siendo estrenada en Colombia en simultáneo con Estados Unidos el 10 de mayo de 2022 por Canal RCN y Telemundo. La telenovela finalizó el 16 de septiembre del mismo año. En el caso de Telemundo fue retrasmitida por su app debido a los malos datos de audiencia en el canal lineal acabando el martes 20 septiembre con un total de 84 capítulos.